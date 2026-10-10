Alanya'da dengeler bozulmadı: ilk yarı golsüz eşitlik

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Corendon Alanyaspor ile Erzurumspor FK, Alanya Oba Stadyumu'nda karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı, iki takımın da kontrollü oyun kurduğu ve gol bulamadığı şekilde sona erdi.

İlk yarı dakikaları:

2. dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Baiye’nin şutunu kaleci Victor iki hamlede kontrol etti ve Erzurumspor’un erken tehlikesi savuşturuldu.

9. dakikada sol kanatta topla buluşan Duarte’nin ceza sahası dışından çektiği şut az farkla yandan auta çıktı; Alanyaspor bu pozisyonla ilk ciddi girişimini gerçekleştirdi.

32. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde ceza sahası içinde yükselen İbrahim Kaya’nın kafa vuruşu üstten auta gitti ve ev sahibi yine gole yaklaşsa da ağları havalandıramadı.

Kadrolar, hakemler ve kartlar:

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Fatih Aksoy, Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali Gezek, Ruan, İbrahim Kaya, Hwang, Ivan Cedric. Yedekler: Mert Furkan Bayram, Bedirhan Özyurt, Enes Keskin, Omar Ben Ali, Hagi, Meschack, Arda Usluoğlu, Fernandes, İzzet Çelik, Yusuf Özdemir. Teknik direktör: Joao Pereira.

Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic, Giorbelidze, Rodrguez, Owusu, Baiye, Miguel Cardoso, Eren Tozlu. Yedekler: Orbanic, Ebosele, Yakup Kırtay, Sefa Akgün, Diabate, Emirhan Acar, Cengizhan Bayrak, Ömer Arda Kara, Akhundzade, Mustafa Fettahoğlu. Teknik direktör: Serkan Özbalta.

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Esat Sancaktar, Bilal Gölen.

Sarı kartlar: Eren Tozlu, Orhan Ovacıklı (Erzurumspor FK).

İlk yarıda her iki takım da gol arayışlarında dikkatli ve ölçülü bir oyun sergiledi; özellikle savunma organizasyonları maçın ritmini belirledi. İkinci yarıda tempo ve hücum seçenekleriyle skor arayışının artması bekleniyor.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA CORENDON ALANYASPOR, EVİNDE ERZURUMSPOR FK İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI GOLSÜZ BERABERE TAMAMLANDI.