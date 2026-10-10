Fethiye açıklarında yaralanan yolcu Sahil Güvenlik tarafından denizden tahliye edildi

olayın gelişimi:

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden bir özel teknede yolculuk yapan vatandaşlardan biri, seyir sırasında yaralandı ve ekiplerden yardım istendi.

Yapılan ihbarı alan bölgedeki bir Sahil Güvenlik botu olay yerine yönlendirildi ve yaralı vatandaşın durumuna müdahale etti.

tahliye ve müdahale:

Sahil Güvenlik ekibi, denizde güvenli şekilde tahliye işlemini gerçekleştirdi; yaralı vatandaş bota alınarak kıyıya götürüldü. Müdahale sırasında ekipler hızlı hareket ederek transferi güvenli biçimde tamamladı.

sağlık ekiplerine teslim:

Kıyıda hazır bekleyen 112 acil sağlık ekipleri yaralıyı teslim aldı ve gerekli sağlık müdahalesi yapılmak üzere sevk işlemi başlatıldı. Olayla ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklamada başka detay verilmedi.

MUĞLA’NIN FETHİYE İLÇESİ AÇIKLARINDA SEYREDEN ÖZEL TEKNEDE YARALANAN VATANDAŞ İÇİN SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ DENİZDEN TAHLİYE GERÇEKLEŞTİRDİ.