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Alanya'da Hollandalı çiftin evinde ölü bulunması jandarmayı soruşturmaya yöneltti

Alanya Demirtaş'ta yaşayan 70 ve 69 yaşındaki Hollandalı çift evlerinde ölü bulundu. Cenazeler Adli Tıp'a kaldırıldı, jandarma intihar ihtimalini inceliyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 12:55

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Alanya'da Hollandalı çiftin evinde ölü bulunması jandarmayı soruşturmaya yöneltti

olay ve ilk müdahale:

Antalya'nın Alanya ilçesi Demirtaş Mahallesi Sancak Sokak'ta, dün saat 12.00 civarında Hollanda uyruklu Adrianus Gouw (70) ile eşi Elisabeth Connick (69) evlerinin giriş katındaki koltukta hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Çiftin cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Alanya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

jandarma incelemesi ve ihtimaller:

Olay yerinde yapılan ilk değerlendirmelerin ardından jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Yetkililer, olayın intihar olabileceği ihtimalini değerlendirdiğini bildirirken, kesin sonucun otopsi raporu ve adli inceleme sonucunda açıklanacağı ifade edildi.

komşuların tepkisi:

Aynı mahallede oturan komşu Ahmet Yalçıner (58), çiftin 2003 yılından beri bölgede yaşadığını belirterek, "Çok sevdiğimiz insanlardı; mekanları cennet olsun" dedi. Komşuların olay karşısında büyük üzüntü yaşadığı kaydedildi.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor; adli tıp raporu, çiftin kesin ölüm nedenini belirleyecek.

Alanya’da Hollandalı çift evlerinde ölü bulundu

Alanya’da Hollandalı çift evlerinde ölü bulundu

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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