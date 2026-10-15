Prematüre mücadeleyi kazandı: Bahar bebek 104 gün sonra evine döndü

prematüre bebek 104 gün sonra taburcu edildi:

Gebeliğin 24. haftasında dünyaya gelen Bahar Uçar, doğduğunda 720 gram ağırlığındaydı. Samsun Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne yatırılan bebek tedavi sürecinde zaman zaman 600 grama kadar geriledi ancak yoğun bakım ekibinin özel takibiyle hayata tutunmayı başardı. Toplam 104 gün süren tedavi ve bakımın ardından Bahar, 5 kilo 775 gram ağırlığa ulaşarak taburcu edildi ve ailesine kavuştu.

Anne-baba Yasin (33) ve Kader (28) çiftinin ikinci çocuğu olan Bahar'ın taburcu edilmesi hem aile hem de tedavi ekibi için sevinçle karşılandı. Hastane yetkilileri, bebeğin genel sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

anne ve ailenin sürece katkısı:

Anne Kader Uçar, süreç boyunca hissettiklerini ve duygularını şöyle özetledi: "Kızım Bahar’ı Samsun Şehir Hastanesi’nde dünyaya getirdim. Sonra direkt kuvöze alındı. Ferhan İren hocam günlerce ilgilendi. Ona emanet ettim. Onun ellerinde büyüdü. Sabır gerektiren bir süreç. Önce Allah’a teslim oluyoruz. Sonra burada doktor ve hemşirelerimize emanet ediyoruz. Diğer bebeklerini bekleyen aileler umutlarını kaybetmesinler. Bahar çok küçük doğdu. 720 gram doğdu. Sonrasında 600 grama kadar düştü. Bebeklerinin yanına gülerek, pozitif bir şekilde gelsinler. Onlar hissediyor. O şekilde gelsinler ve süreç daha güzel devam etsin."

uzmanın değerlendirmesi ve hastanenin kapasitesi:

Neonatoloji Uzmanı Dr. Ferhan İren ise Bahar bebekle ilgili şu bilgileri verdi: "Bahar bebek 19 Nisan’da dünyaya geldi. 24 haftalıktı, 720 gramdı. Çok uzun ve zorlu süreçler geçirdi. Yaklaşık 100 günü aşkın süre hastanede yattı. Annesi çok pozitifti, kızına çok destek oldu. Çok şükür ki 104 günün sonunda onu taburcu edebildik. Herhangi bir ciddi kafa içi kanaması veya sorun yaşamadan, çok şükür ki zamanında taburcu oldu. Şu anda iki aylık. Annesi de ona çok güzel bakmış. Zekâ ve nörogelişim açısından hayata hazırladığımız bir bebek."

Dr. İren, Samsun Şehir Hastanesi'nin bölgedeki rolüne de dikkat çekti: Samsun Şehir Hastanesi, Karadeniz Bölgesi’nin en geniş kapsamlı yenidoğan yoğun bakım ünitesine sahip olup düzey 3 ve düzey 2 olmak üzere 38 yoğun bakım yatağı ile hizmet veriyor. Bu donanım sayesinde çok çeşitli işlem ve tedavi imkânlarının sağlandığını belirtti.

Bahar bebek ve ailesi için şimdi evde takip ve bakım süreci başlayacak; doktorlar zekâ ve nörogelişim açısından yönlendirici takiplerin devam edeceğini aktarıyor. Hastane ekibiyle aile arasındaki iletişim ve annenin pozitif tutumu, sürecin olumlu sonuçlanmasında belirleyici faktörler olarak öne çıktı.

600 grama kadar düştü, hayata tutunmayı başardı: 720 gramlık Bahar bebeğin zaferi