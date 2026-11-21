yangının çıkışı ve ilk müdahale:

Antalya'nın Alanya ilçesi Kestel Mahallesi Okanlar Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Dairede kimsenin bulunmadığı bildirildi; çıkan dumanları fark eden site sakinleri kısa sürede harekete geçerek yangına yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptı.

itfaiye müdahalesi ve soğutma çalışması:

İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Müdahalenin ardından ekipler dairede soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangında evde bulunan bir yatak tamamen yanarak küle döndü ve dairede maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililerce inceleme başlatıldı.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE BİR SİTENİN 1’İNCİ KATINDAKİ DAİREDE ÇIKAN YANGINDA EVDE BULUNAN YATAK KÜLE DÖNERKEN, DAİREDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ. YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.