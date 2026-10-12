Alanya'da şarj sırasında batarya yangını: itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir şarj istasyonunda şarj halindeki elektrikli araç, sabah saatlerinde alev aldı. Olay, Konaklı Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde bulunan istasyonda saat 06.00 sıralarında gerçekleşti. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi.

Müdahale ve söndürme çalışması:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin uzun süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler yangının tamamen söndürüldüğünden emin olmak için soğutma ve kontrol işlemlerini sürdürdü.

Güvenlik önlemleri ve soruşturma:

Yangın sonrası araç, bataryalarının yeniden alev alma ihtimaline karşı çekici yardımıyla çevreden uzak, güvenli bir alana taşındı. Olayla ilgili olarak yetkililerce yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. Yetkililer, şarj altyapısı ve batarya güvenliğinin araştırılacağını bildirdi.

Olay, elektrikli araçların şarj güvenliği ve batarya davranışları konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Yetkililer, benzer kazaların önlenmesi için istasyon güvenliği, düzenli bakım ve acil müdahale planlarının önemine dikkat çekiyor.

ALANYA İLÇESİNDE ŞARJ İSTASYONUNDA ŞARJ OLDUĞU SIRADA ALEV ALAN ELEKTRİKLİ ARAÇ, İTFAİYE EKİPLERİNİN UZUN SÜREN ÇALIŞMASIYLA SÖNDÜRÜLDÜ