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Alanya'da yağmur sonrası gökyüzünde nadir çifte gökkuşağı görüntüsü

Meteoroloji uyarısı sonrası Alanya'da etkili olan sağanak, gökyüzünde yan yana beliren çift gökkuşağına sahne oldu; anlar cep telefonuyla kaydedildi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 19:02

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EDİTÖR: Aslı Han

Alanya'da yağmur sonrası gökyüzünde nadir çifte gökkuşağı görüntüsü

Alanya'da yağmur sonrası gökyüzünde nadir çifte gökkuşağı görüntüsü

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısında bulunduğu günde etkisini sürdüren yağış, gökyüzünde nadir görülen bir doğa olayına sahne oldu. Yağışın ardından oluşan çift gökkuşağı çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.

Meteoroloji uyarısı ve yağış etkisi:

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak yağış uyarısının ardından ilçede yağış gün boyunca etkili oldu. Yağmurun yer yer yoğunlaştığı anlarda gökyüzünde beliren ışık kırılması, iki ayrı gökkuşağının aynı anda görünmesine olanak sağladı.

Vatandaşların görüntüleri ve nadir anlar:

Gökyüzünde yan yana beliren iki gökkuşağı, ortaya renkli ve dikkat çekici görüntüler çıkardı. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi; paylaşılan görüntüler, bölgedeki izleyicilerde hayranlık ve şaşkınlık uyandırdı. Görüntüler, yağış sonrası gök manzaralarının ne kadar etkileyici olabileceğini bir kez daha gösterdi.

Alanya’da yağmur sonrası çifte gökkuşağı hayran bıraktı

Alanya’da yağmur sonrası çifte gökkuşağı hayran bıraktı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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