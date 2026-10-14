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Portakal Yokuşu'nda istinat duvarı yağışla çöktü, cadde trafiğe kapandı

İstanbul'daki şiddetli sağanakta Ortaköy'den Ulus'a çıkan Portakal Yokuşu'nda istinat duvarı çöktü; yaralanma yok, cadde trafiğe kapandı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 19:38

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EDİTÖR: Aslı Han

Portakal Yokuşu'nda istinat duvarı yağışla çöktü, cadde trafiğe kapandı

Olayın gelişimi

İstanbul genelinde aniden başlayan şiddetli yağış sırasında, Ortaköy'den Ulus istikametine çıkan Portakal Yokuşu üzerinde bulunan bir istinat duvarı yola doğru çöktü. Yağışın etkisiyle toprak ve beton parçaları caddeye savruldu. O sırada yoldan araç ya da yayaların geçmemesi muhtemel bir faciayı önledi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak cadde üzerinde biriken moloz nedeniyle ulaşım durdu ve bölge trafiğe kapatıldı. İstanbul genelinde sağanağın yol açtığı aksamalara bağlı olarak bölgedeki ulaşımda gecikmeler kaydedildi.

İlk müdahale ve ekiplerin çalışması

İhbarın ardından kısa sürede belediye ve ilgili ekipler olay yerine sevk edildi. Ekipler, önce güvenlik önlemleri alarak caddeyi trafiğe kapattı, ardından çökme nedeniyle ortaya çıkan malzemelerin kaldırılması ve istinat duvarının verdiği zararların tespiti için çalışmalara başladı.

Ulaşım ve güvenlik uyarıları

Yetkililer, bölgede temizlik ve güçlendirme çalışmaları tamamlanana kadar alternatif güzergâhların kullanılmasını tavsiye etti. Vatandaşların olası risklere karşı dikkatli olmaları ve yetkililerin yönlendirmelerine uymaları istendi. Çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.

İSTANBUL’DA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ NEDENİYLE ORTAKÖY’DEN ULUS İSTİKAMETİNE ÇIKAN PORTAKAL...

İSTANBUL’DA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ NEDENİYLE ORTAKÖY’DEN ULUS İSTİKAMETİNE ÇIKAN PORTAKAL YOKUŞU’NDA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ. OLAYDA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMAZKEN, CADDEDE TRAFİK DURDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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