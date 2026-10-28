Alaplı'da 29 ekim kutlaması: anıt önünde çelenk ve saygı duruşu

çelenk töreni ve törenin geçişi:

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde Cumhuriyet’in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Tören, 29 Ekim programı kapsamında protokol temsilcileri, siyasi parti yetkilileri, kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

katılımcılar ve temsilciler:

Törene Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Cumhuriyet Savcısı İsmail Osmanoğlu ile Garnizon Komutan Vekili İkmal Üsteğmen Serdar Yıldız başta olmak üzere siyasi parti temsilcileri, kurum ve daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar, protokol sırasına uygun olarak anıta çelenklerini sundu.

anma ve törenin sona ermesi:

Çelenklerin sunulmasının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu ve resmi tören sona erdi. Yerel katılımın yoğun olduğu etkinlik, Cumhuriyetin kuruluşunun anılması ve birlik mesajlarının öne çıktığı bir biçimde tamamlandı.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE, CUMHURİYET’İN KURULUŞUNUN 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ATATÜRK ANITI ÖNÜNDE ÇELENK SUNMA TÖRENİ DÜZENLENDİ. TÖRENE İLÇE PROTOKOLÜ, SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ, ÖĞRENCİLER VE VATANDAŞLAR KATILDI.