Alaplı’da Çınar için haftalık dayanışma pazarı başlatıldı

Alaplı halkı 4 yaşındaki Çınar’ın yurt dışı tedavisi için seferber oldu

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Aşağıdağ köyü Hıdırlar Mahallesi’nde yaşayan 4 yaşındaki Yavuz Çınar Yılmaz’a yaklaşık 6 ay önce yapılan tetkikler sonucu Duchenne Musküler Distrofi (DMD) teşhisi konuldu. Ailesi, çocuğun yurt dışında uygulanacak tedavisine ulaşabilmesi için gereken yaklaşık 3 milyon dolar tutarındaki masrafın karşılanması amacıyla Zonguldak Valiliği’nden yardım kampanyası izni aldı.

Etkinlikte neler yer aldı:

Kampanyaya destek amaçlı düzenlenen dayanışma etkinliği, Alaplı şehir merkezindeki cami önünde gerçekleştirildi. Etkinlikte giyim, gıda ve hediyelik eşya stantlarının yanı sıra gönüllülerin hazırladığı gözlemeler satışa sunuldu. Vatandaşlar stantlardan alışveriş yaparak ve bağış sandıklarına katkıda bulunarak kampanyaya destek verdi; etkinlikler her hafta Çarşamba günü tekrarlanması planlanıyor.

Yerel yönetim ve sivil toplum desteği:

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri etkinliği ziyaret ederek kampanyaya destek verdi ve gönüllü olarak görev alan kadınlara teşekkür etti. Etkinlikten elde edilen gelirlerin, Valilik onaylı tedavi kampanyasına aktarılacağı bildirildi. Kampanyanın ve haftalık etkinliklerin, Çınar’ın ihtiyaç duyduğu rakama ulaşılması hedefiyle sürdürülmeye devam edeceği belirtildi.

ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE, 6 AY ÖNCE DUCHENNE MUSKÜLER DİSTROFİ (DMD) TEŞHİSİ KONULAN 4 YAŞINDAKİ YAVUZ ÇINAR YILMAZ’IN YURT DIŞINDAKİ TEDAVİSİNE DESTEK OLMAK AMACIYLA DAYANIŞMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ. YAKLAŞIK 3 MİLYON DOLARLIK TEDAVİ MASRAFININ KARŞILANMASI İÇİN VALİLİK ONAYLI YARDIM KAMPANYASI SÜRDÜRÜLÜYOR.