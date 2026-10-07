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Sabahlarda ilk adımda topuk ağrısı ihmal edilmemeli

Op. Dr. Hasan Aytekin Aydın, sabah ilk adımlarda ortaya çıkan topuk ağrısının her zaman topuk dikeni olmadığını, uzman değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 21:22

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sabahlarda ilk adımda topuk ağrısı ihmal edilmemeli

Sabah hareketiyle ortaya çıkan ağrıya dikkat

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Hasan Aytekin Aydın, özellikle sabah yataktan kalkıldığında ilk adımlarda hissedilen topuk ağrısının önemsenmesi gerektiğini belirtti. Bu tür şikâyetlerin her zaman topuk dikeni kaynaklı olmadığını vurgulayan Aydın, sorunların doğru biçimde ayrıştırılmasının tedavi için temel olduğunu söyledi.

Aydın, "Sabah ilk adımlarda veya uzun süre oturduktan sonra ayağa kalkıldığında topuk altında belirgin ağrı görülebilir. Hareket ettikçe ağrı azalabilir" ifadelerini kullandı.

Nedenleri:

Uzman, topuk ağrısının birden fazla kaynağı olabileceğini belirterek başlıca etkenleri sıraladı: uzun süre ayakta kalma, uygun olmayan ayakkabı kullanımı ve ayağa fazla yük binmesi. Ayrıca ayak tabanındaki plantar fasya dokusunun zorlanmasının da önemli bir neden olduğuna dikkat çekti.

Tedavi ve ne zaman uzmana başvurulmalı:

Tedavinin bireyin durumuna göre planlandığını söyleyen Aydın, konservatif yöntemlerin sıklıkla yeterli olabileceğini belirtti. Önerilen yaklaşımlar arasında uygun ayakkabı, aktivite düzenlemesi, germe egzersizleri, tabanlık ve fizik tedavi yer alıyor. Aydın, ağrının uzun sürmesi, şiddetlenmesi veya yürümeyi engellemesi durumunda ortopedi uzmanına başvurulması gerektiğini vurguladı.

Son olarak Aydın, "Topuk ağrısını yalnızca ‘topuk dikenim var’ şeklinde değerlendirmek doğru değildir. Ağrının nedeninin belirlenmesi, doğru tedavinin planlanması açısından önemlidir" diyerek erken değerlendirme ve doğru tanının önemine işaret etti.

ZONGULDAK&#039;IN EREĞLİ İLÇESİNDE ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI OP. DR. HASAN AYTEKİN AYDIN...

ZONGULDAK'IN EREĞLİ İLÇESİNDE ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI OP. DR. HASAN AYTEKİN AYDIN, ÖZELLİKLE SABAH YATAKTAN KALKILDIĞINDA İLK ADIMLARDA HİSSEDİLEN TOPUK AĞRISININ DİKKATE ALINMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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