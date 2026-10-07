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Galata'dan Gazze'ye destek: kule Filistin bayrağı renkleriyle aydınlatıldı

Galata Kulesi, Gazze'deki olaylara dikkat çekmek için Filistin bayrağı renkleriyle aydınlatıldı; Türkiye barış ve hakkaniyeti savunuyor.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 21:25

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Galata'dan Gazze'ye destek: kule Filistin bayrağı renkleriyle aydınlatıldı

Galata Kulesi Filistin renkleriyle aydınlatıldı:

İstanbul’un simge yapılarından Galata Kulesi, Gazze’de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla Filistin bayrağının renkleriyle aydınlatıldı. Uygulamayla Filistin halkına destek mesajı verildi.

Bakan Ersoy'un mesajı:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gazze’de yaşananların unutulmaması gerektiğini belirterek, zulme sessiz kalmamanın insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin duruşu ve hedefi:

Ersoy, Filistinli çocukların güven içinde yaşayacağı, ailelerin yurtlarından koparılmayacağı bir gelecek için Türkiye’nin barışı ve hakkaniyeti savunmayı sürdüreceğini kaydetti. Galata Kulesi'ne yansıtılan renklerle toplumda dayanışma ve farkındalık çağrısı yapıldı.

Galata Kulesi Filistin bayrağının renkleriyle aydınlatıldı

Galata Kulesi Filistin bayrağının renkleriyle aydınlatıldı

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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