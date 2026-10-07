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Yeni yönetimle hedefler paylaşıldı: BİNTSO başkanlığına Kadir Çintay seçildi

3 Ekim 2026'deki oda organ seçimlerinin ardından BİNTSO Yönetim Kurulu Başkanlığına Kadir Çintay seçildi; yeni yönetim ve kurullar belirlendi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 22:15

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Yeni yönetimle hedefler paylaşıldı: BİNTSO başkanlığına Kadir Çintay seçildi

BİNTSO'da yeni yönetim resmiyet kazandı

3 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen oda organ seçimlerinin ardından Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BİNTSO) yönetim kurulu başkanlığı ve kurul seçimleri tamamlandı. Yapılan oylama sonucu Kadir Çintay, yeni dönem için BİNTSO Yönetim Kurulu Başkanı olarak belirlendi.

Yönetim kurulunun kadrosu:

Yeni dönemde yönetim kurulunda yer alacak isimler şu şekilde sıralandı: Ramazan Çakan, Yusuf Bazancir, Murat Buğrahan, Yavuz Coşkun, Abdullah Kaya ve Yüksel Dere. Yönetimin göreve başlamasıyla birlikte BİNTSO'nun oda çalışmaları ve iş dünyasıyla ilişkilerinde yeni bir dönem başlamış oldu.

Delegeler ve disiplin kurulu üyeleri:

Seçimlerde ayrıca Mahmut Başbat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) delegesi olarak belirlendi. Disiplin Kurulu üyeliklerine ise Doğan Gökalp, Yusuf Bingöl, Emrah Karagöz, Recep Çahan, Murtaza Mutlu Önay ve Mehmet Zahir Arslan seçildi.

BİNTSO'da yeni yönetim, oda üyelerine ve Bingöl iş dünyasına yönelik çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor. Seçim sürecinin tamamlanmasının ardından oda içinde ve kentte beklentiler, istikrar ve işbirliği yönünde yoğunlaştı; yeni dönemin hem oda hem de üyeler için hayırlı olması temenni edildi.

BİNTSO’DA YENİ YÖNETİM BELLİ OLDU: BAŞKAN KADİR ÇİNTAY

BİNTSO’DA YENİ YÖNETİM BELLİ OLDU: BAŞKAN KADİR ÇİNTAY

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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