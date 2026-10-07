Fenerbahçe Tarfin Servet Tazegül'de süper kupayı üçüncü kez kaldırdı

Fenerbahçe Tarfin üçüncü süper kupa zaferini ilan etti

FIBA Kadınlar Süper Kupası finalinde Fenerbahçe Tarfin, ÇİMSA ÇBK Mersin'i 79-71 mağlup ederek kupayı üçüncü kez müzesine götürdü. Karşılaşma boyunca sarı-lacivertliler öndeki pozisyonunu korudu ve son bölümde kontrolü bırakmadı.

maç özeti:

Karşılaşma Servet Tazegül Salonunda oynandı. İlk periyot 21-19 ile geride kapayan Mersin'e karşı Fenerbahçe devreye 38-32 üstün girdi. Üçüncü periyotta farkı açan Fenerbahçe, son çeyrekte rakibin geri dönüş çabalarını sınırlayarak karşılaşmayı 79-71 ile tamamladı.

kadrolar ve puan dağılımı:

ÇİMSA ÇBK Mersin: Leite 17, Thomas 10, Beren Burke 14, Iagupova 4, Diaby 12, Büşra Akbaş 2, Sinem Ataş, Esra Ural, Samuelson 12

Fenerbahçe Tarfin: Anderson 6, Meesseman 14, Geiselsoder 9, Pouye 6, Lacan 10, Juskaite, Olcay Çakır Turgut 16, Alperi Onar 10, Zeynep Gül, Allemand 2, Angloma 6, Betts

maç bilgileri:

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Viola Gyorgyi (Norveç), Natasa Dragojevic (Karadağ), Milita Stalaucinskaite (Litvanya)

Periyot skorları: 1. periyot 21-19, devre 32-38, 3. periyot 48-59, final 79-71

BASKETBOL FIBA KADINLAR SÜPER KUPASI'NDA ÇİMSA ÇBK MERSİN'İ 79-71 MAĞLUP EDEN FENERBAHÇE TARFİN, KUPANIN SAHİBİ OLDU.