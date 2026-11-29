Enkazların arasında sporun geri dönüşü:

Gazze Şeridi'nde, üç yıllık aranın ardından bazı çocuklar yıkılmış evlerin arasında oluşturulan alanlarda tekvando antrenmanlarına yeniden başladı. Orta kesimde yer alan Bureij Mülteci Kampı'nda kurulan basit çalışma alanı, çocukların günlük yaşamın ağır koşullarına rağmen spora tutunma çabalarının simgesi oldu.

Saldırılar sonucunda binlerce binanın yıkıldığı bölgede aileler temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor; evler, okullar ve spor tesisleri büyük oranda yok oldu. Buna rağmen antrenmanlara katılan çocuklar, eksik ekipmana ve uygun salonların yokluğuna rağmen çalışma programlarını sürdürüyor.

Antrenörün tanıklığı:

Antrenmanları tekrar başlatan Mahmud el-Karnaz, İsrail saldırılarının sadece salonları değil, sporcu yaşamlarını da derinden etkilediğini belirtiyor. El-Karnaz, çok sayıda kulübün ve tekvando salonunun yıkıldığını, bazı sporcuların hayatını kaybettiğini veya yaralandığını aktarıyor. "Her türlü zor şarta ve kaynak eksikliğine rağmen spora dönmeye karar verdik," diyerek, koruyucu ekipman, minder ve uygun salon eksikliğine rağmen antrenmanları sürdürme kararlılığını vurguluyor.

El-Karnaz, çalıştıkları yerin Sarı Hat'a yakın olduğunu ve bölgenin tehlikeli olduğunu bildiklerini ancak buna rağmen çocukların hayallerini korumak için ellerinden geleni yaptıklarını söylüyor.

Genç sporcuların hedefleri:

Tekvandoya 6 yaşından beri ilgi duyan 14 yaşındaki Gazal el-Karnaz, çocukluğundan beri bu sporu sevdiğini ve savaşın her şeyi durdurduğunu anlatıyor. Kulüp ve imkanların yokluğuna rağmen geri dönmeyi seçtiğini belirten Gazal, "Enkazların arasında antrenman yapmak anlamına gelse bile geri döndüm," diyor ve hedefini açıkça ifade ediyor: Filistin'i temsil edip şampiyon olmak.

Gazal, antrenmanlar için koruyucu ekipman ve uygun bir salon desteği çağrısında bulunuyor: "Destek almayı, koruyucu ekipmanların ve bir spor salonunun bize sağlanmasını umuyoruz. Gerekli kaynaklar olmadan ilerleyemeyiz veya performansımızı geliştiremeyiz. Antrenman yapmaya devam etmek ve sonunda şampiyonalara katılmak istiyoruz."

Enkazların arasında başlayan bu yeniden yapılanma, hem antrenörlerin hem de genç sporcuların kararlı duruşunu gösteriyor. Sınırlı imkanlarla sürdürülen çalışmalar, bölgedeki spor kültürünün ve çocukların umutlarının tamamen yok olmaması için önemli bir örnek teşkil ediyor.

Gazze Şeridi’nde üç yıllık aranın ardından İsrail saldırılarında yıkılmış evlerin enkazları arasında yeniden tekvandoya başlayan Filistinli çocuklar, tüm imkansızlıklara rağmen şampiyonluk hayalleri kuruyor.