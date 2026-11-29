Antalya'da 7. Yumurta Zirvesi'nde sektör gündemi

Türkiye Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUMBİR) tarafından düzenlenen 7. Yumurta Zirvesi, sektörün ulusal ve uluslararası temsilcilerini Antalya'da buluşturdu. Etkinliğin ana sponsorları arasında yer alan Hastavuk ile Lohmann Breeders arasında 40 yıla yaklaşan iş birliği ve sektörde verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmalar öne çıktı. Hastavuk, zirvede stantıyla da yer aldı ve katılımcılarla doğrudan iletişim kurdu.

uzun iş birliği ve pazar değerlendirmeleri:

Hastavuk Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Müjdat Sezer, Türkiye'deki yumurta tavukçuluğunun hızlı gelişimini sürdüreceğini vurguladı. Sezer, şirketlerin ana sponsorluk rolüyle sektöre katkı sunduğunu belirterek Türkiye'nin coğrafi konumunun ihracat açısından sağladığı avantajlara dikkat çekti. Sezer, yumurtanın hem sağlıklı hem de ekonomik bir protein kaynağı olmasının yanı sıra en az su tüketilerek ve en az karbondioksit salınımıyla üretilen hayvansal proteinlerden biri olduğuna işaret etti ve "Dünyada yumurta tüketimi artacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

iş ortaklığının gücü ve bölgesel etkisi:

Lohmann Breeders Afrika ve Orta Doğu Bölge Ticari ve Teknik Müdürü Mohammed Chairi, şirket bünyesinde 20 yıldır görev yaptığını belirterek Hastavuk ile uzun soluklu bağlarına dikkat çekti. Chairi, "Hastavuk ile aramızda güçlü bir bağlılık var. Sanırım başarılı iş birliğimizde 40 yıla ulaşmak üzereyiz" ifadelerini kullandı ve Hastavuk'un Orta Doğu'daki önemli müşterilerinden biri olduğunu aktardı. Chairi ayrıca şirketin dünya genelinde 120 müşteriyle çalıştığını ve Hastavuk'u küresel ölçekte ilk 10 müşteri arasında gördüğünü söyledi.

genetik ıslah ve üretim verimliliği:

Lohmann Breeders Araştırma ve Geliştirme Direktörü ve Baş Genetik Uzmanı Dr. Matthias Schmutz, genetik ıslah çalışmalarının odak noktalarını anlattı. Schmutz, genetik ıslah hedeflerinden birinin "üretim döngüsünün uzatılması" olduğunu belirtti ve ekonomik açıdan önemli özelliklerde genetik ilerleme sağlamanın görevlerinin bir parçası olduğunu vurguladı. Schmutz, tavukların verimli üretim ömürlerinin uzadığına, yemden yararlanma verimliliğinin önemine ve tavukların yemden yumurtaya dönüşümündeki etkinliğine dikkat çekti.

Schmutz ayrıca yumurta kalitesiyle ilgili tüketici taleplerine odaklandıklarını; kabuk dayanıklılığı, kahverengi kabuk rengi ve son dönemde pazarda görülen krem renkli yumurtalara yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Türkiye'deki talebi karşılamaya yönelik olarak geliştirilen krem renkli yumurta üreten hatların pazar ihtiyaçlarına yanıt verdiği belirtildi.

çevresel avantajlar ve Türkiye'nin rolü:

Lohmann Breeders Teknik Pazarlama Müdürü ve Orta Doğu pazarlarından sorumlu Farhad Mozafar, zirvenin önemine ve Türkiye pazarının bölgesel etkisine değindi. Mozafar, Türkiye'nin dünya yumurta sektöründe önemli bir rol oynadığını, düzenlenen etkinliklerin hem ülke hem de bölge açısından sektörün gücünü gösterdiğini söyledi. Lohmann Breeders olarak Hastavuk ile birlikte Türkiye pazarını desteklemeyi sürdürdüklerini belirtti.

Zirvede öne çıkan ortak mesaj, yumurtanın hem besinsel hem de çevresel avantajları sayesinde artan talebe yanıt verme kapasitesinin güçlendirilmesi; bunun için ise uzun süreli iş birlikleri, genetik ıslah çalışmaları ve üretim verimliliğinin öncelikli olması gerektiğiydi. Katılımcılar, Türkiye'nin coğrafi konumu ve sektörel dinamizmi sayesinde ihracat ve iç tüketim potansiyelinin yüksek olduğunda hemfikir oldu.

Hastavuk'un 40 yıla yaklaşan iş birliğinde hedef daha verimli yumurta üretimi