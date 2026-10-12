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Alaşehir’de kavşakta çarpışma: genç sürücü hastaneye kaldırıldı

Alaşehir-Sarıgöl kara yolunda sabah 08.00 sıralarında otomobil ile yabancı plakalı tırın çarpışması sonucu 19 yaşındaki sürücü yaralandı ve hastaneye götürüldü.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:41

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Alaşehir’de kavşakta çarpışma: genç sürücü hastaneye kaldırıldı

kaza yerinde ilk bilgiler

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Alaşehir-Sarıgöl kara yolu Delemenler Mahallesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.G. (19) idaresindeki 45 SK 027 plakalı otomobil ile Sarıgöl yönüne seyir halinde olan ve yabancı plakalı olduğu bildirilen CB9362KO plakalı tır çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü İ.G. yaralanırken olay yerine sevk edilen sağlık ve güvenlik ekipleri müdahalede bulundu. Olayın oluş şekli ve çarpışma anına ilişkin detaylar yetkililer tarafından araştırılıyor.

müdahale ve tedavi

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü İ.G., ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada diğer araç sürücüsü hakkında kayda geçen bir yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

soruşturma başlatıldı

Kaza ile ilgili olarak güvenlik birimleri ve yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın kesin nedeninin tespiti için görgü tanıkları ve araç sahiplerinin ifadeleri ile teknik inceleme yapılacağı bildirildi.

ALAŞEHİR İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE YABANCI PLAKALI TIRIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 19...

ALAŞEHİR İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE YABANCI PLAKALI TIRIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 19 YAŞINDAKİ OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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