Alaşehir'de kelterle yarış: 30 kiloluk yüklerde hız ve üzümün kalitesi öne çıktı

festivalin açılışı ve program akışı:

Alaşehir Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali, geleneksel etkinliklerle başladı. Festivalin ilk gününde kelter çekme yarışı ile en güzel üzüm yarışması kent merkezinde gerçekleştirildi; akşam ise Berkan Çiftçi ve Gizem Abalı konseriyle gün son buldu.

kelter çekme yarışması:

Sevgi Yolu üzerindeki Pazar Camii önünden başlayan yarışmada 30 yarışmacı, üzerlerinde yaklaşık 30 kilogram üzüm bulunan iki adet kelterle 500 metrelik parkuru en hızlı tamamlama mücadelesi verdi. Alaşehir Belediye Başkan Yardımcısı Erol Kacar’ın start düdüğüyle başlayan yarışta dereceye girenler şu şekilde belirlendi: Uğur Özcan bir dakikalık derecesiyle birinci, Mustafa Tamkan 1 dakika 0,1 saniyeyle ikinci, Mehmet Özcan ise 1 dakika 0,3 saniyeyle üçüncü oldu.

Kelter yarışmasında birinciye yarım altın, ikinciye çeyrek altın, üçüncüye ise gram altın ödülleri verildi. Yarışma, izleyicilerin yoğun ilgisi ve coşkusuyla tamamlandı.

en güzel üzüm yarışması:

Alaşehir Kongre Parkı’nda yapılan en güzel üzüm yarışmasına 40 üretici katıldı. Jüri üyeleri Raşit Köşlü, Orhan Uçar, Hüseyin Çıldır ve Hasan Ayhan, getirilen üzümleri renk, salkım yapısı, tat, tane büyüklüğü ve salkım sapı özellikleri açısından değerlendirdi.

Jüri değerlendirmesi sonucunda Ömer Avcı birinci, Musa Bingül ikinci, Ömer Tingil üçüncü oldu. Dereceye giren üreticilere birinci için tam altın, ikinci için yarım altın, üçüncü için ise çeyrek altın takdim edildi. Ayrıca yarışmaya katılan tüm üreticilere 11’er adet üzüm kelteri ve 5 litrelik Bandırma yağı hediye edildi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, festivalin yalnızca üzümün tanıtımını değil ilçenin kültürel ve turizm değerlerini öne çıkarmayı amaçladığını vurguladı. Başkan Öküzcüoğlu, üreticilerin bu yıl yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek, üzümün hak ettiği değeri bulamamasından kaynaklanan zorlukları anlattı.

Başkan Öküzcüoğlu, "Yöresel ürünlerimizi ön plana çıkartmak, turizm değerlerimizi ön plana çıkartmak, bunlar Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali olarak geçiyor. Aynı zamanda 5 Eylül günü Alaşehir’imizin kurtuluş gününü kutlayarak..." sözleriyle festivalin geleneksel ve anma boyutuna işaret etti. Üzüm fiyatlarının bu yıl üreticiyi zorladığını belirterek, elektrik, gübre, zirai ilaç ve bakım-onarım maliyetlerine vurgu yaptı.

Ödüllerin üreticilere verilen desteğin yalnızca bir kısmını oluşturduğunu söyleyen Başkan, kendi imkânlarıyla da destek olacağını ifade etti: "Birinciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye çeyrek altın yetmez ama gönlüm razı değil. Ben de ilave olarak tüm katılımcılarımıza 11 kelter ve 5 litrelik Bandırma yağı benden olsun."

günün finali ve halkın ilgisi:

Festivalin ilk günü akşam düzenlenen konserde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Berkan Çiftçi ve Gizem Abalı’nın sahne aldığı etkinlikte Alaşehirliler müzik eşliğinde keyifli anlar yaşadı ve festivalin açılış günü renkli görüntülerle sona erdi.

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