Alaşehir'de mobil tarama ekibi bağ çadırlarına kadar sağlık götürüyor

Alaşehir'de mobil tarama ekibi sahada:

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, kanser taramalarına erişimde zorluk yaşayan vatandaşlar için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tahsis edilen mobil sağlık aracı hizmete başladı. Sağlık Bakanlığı programları kapsamında yürütülen uygulamada, ekipler rahim ağzı, meme ve kalın bağırsak kanseri taramalarını ilçe genelinde yerinde gerçekleştiriyor.

Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda görev yapan ekipler, mahalle mahalle gezerek uygun yaş grubundaki kişilere yönelik taramaları yapıyor; aynı zamanda vatandaşların tansiyon ölçümleri yapılarak genel sağlık durumları değerlendiriliyor. Muayene sonucu ileri tetkik veya tedavi gerektiren durumlar ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

Çadırlarda sağlık hizmeti ve bilgilendirme:

Alaşehir'in üzüm üretim sezonunda ilçeye gelen çok sayıda mevsimlik tarım işçisi, bağlara yakın kurdukları çadırlarda konaklıyor. Mobil sağlık ekipleri bu geçici yerleşim alanlarını tek tek ziyaret ederek işçilerin sağlık sorunlarını dinliyor, tansiyon ölçümleri yapıyor ve kanser taramalarını gerçekleştiriyor.

Ekipler aynı zamanda çocukların aşıları, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve genel sağlık konularında bilgilendirme yapıyor; çeşitli sağlık konularını içeren broşürler dağıtılıyor. Yapılan değerlendirmelerde tedavi veya ileri inceleme gerektiren vakalar sağlık kurumlarına yönlendiriliyor.

Hedef erken tanı ve dezavantajlı gruplara erişim:

Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Fatma Seven, mobil sağlık aracı ile özellikle sağlık hizmetlerine ulaşmakta güçlük çeken ve dezavantajlı gruplara yerinde hizmet verdiklerini belirtti. Seven, uygulamanın kapsamını şöyle özetledi: "Bugün özellikle dezavantajlı gruplarda yerinde değerlendirme yapmak üzere geldik. Mobil aracımızla 30-65 yaş grubundaki vatandaşlarımızın kanser taramasını yapmak üzere ulaşımı zor olan, sağlık kuruluşuna gitmekte zorlanan veya zaman bulamayan kişilerin yerinde değerlendirmesini yapıyoruz."

Seven, yürütülen tarama çalışmalarında başarılı oranlar elde ettiklerini ve mobil araç desteğiyle sağlık hizmetine erişemeyen tüm vatandaşlara ulaşmayı hedeflediklerini söyledi: "Amacımız kanser taramasında erken tanıyı yakalamak. Bunun için de tüm vatandaşlarımıza kanser taramasının önemini tekrar hatırlatmak istiyorum."

Mobil hizmetten yararlanan vatandaşlar ekiplerin kapılarına kadar gelmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Bir vatandaş, "Hizmet ayağımıza geldi. Sağlık ekiplerine ve devletimize teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.

Mobil sağlık aracında hedeflenen yaş grubundaki vatandaşlara rahim ağzı ve kalın bağırsak kanseri taramaları yapılmaya devam edilecek; ekiplerin Alaşehir genelindeki mahalleler ile mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu geçici yerleşim alanlarındaki sağlık çalışmalarını sürdürmesi planlanıyor.

MANİSA'NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE KANSER TARAMALARINA ULAŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKEN VATANDAŞLAR İÇİN MOBİL SAĞLIK HİZMETİ BAŞLATILDI. İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, MAHALLE MAHALLE DOLAŞARAK VATANDAŞLARI TARAMADAN GEÇİRİRKEN, ÜZÜM HASADI İÇİN İLÇEYE GELEN MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN ÇADIRLARINI DA ZİYARET EDEREK SAĞLIK KONTROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR.