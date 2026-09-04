Girne açıklarındaki feribot kazasını atlatan Adanalı üç genç evlerine döndü

Adana'ya dönüşte duygusal karşılaşma

KKTC'nin Girne açıklarındaki feribot kazasını atlatan Sudenaz Sönmez, Burak Can Keskin ve Burak Arif Kaya memleketleri Adana'ya havayoluyla döndü. Gençler, Çukurova Havalimanı'nda AFAD ekipleri tarafından karşılandı ve ailelerine kavuştu. Olayın ardından kayıpların bulunması ve hukuki sürecin devam ettiği belirtildi.

kurtuluş anları:

Sudenaz Sönmez, Kozan ilçesi Şevkiye Mahallesi'ndeki ailesinin yanına dönmenin sevincini yaşadı. Faciada yaşananları aktaran Sönmez, kaptanın önce 'sakin olun' uyarısı yaptığını, batma sırasında ise çalışanların yokluğuna dikkat çekti. Sönmez, gemi batarken ilk terk eden kişinin yedek kaptan olduğunu ve yolcuların birbirlerine el uzatarak hayatta kaldıklarını söyledi. Ailesine kavuştuğunda duygulandı; hukuki süreç ve kayıpların bulunmasının öncelik olduğunu vurguladı.

ailelerin tepkisi ve kurtarıcı ifadeleri:

Feribottan camı kırarak çıktığını anlatan Burak Can Keskin, dalgaların yoğun olduğunu ve panik anında herkesin kendi canını düşündüğünü belirtti. Keskin'in annesi Gülfidan Keskin, oğlunun aramasında duyduğu 'Anne, biz ölüyoruz' sözleriyle derin üzüntü yaşadığını, kaptanlar için aynı acının hissedilmesini istediğini dile getirdi. Baba Cem Keskin ise ilk anlarda oğlunun şaka yaptığını sandığını ama limana varıldığında büyük bir sevinç yaşadıklarını anlattı.

Burak Arif Kaya ise camı kırarak toplam 7 kişiyi kurtardığını, aralarında 8 aylık hamile bir kadının da bulunduğunu söyledi. Kaya, hamile kadını pencereden ayaklarından çıkararak kurtardığını, ayrıca üç çocuk ve yaşlı bir adamı da çıkarmaya çalıştığını aktardı. Geminin içi suyla dolarken kapıların kilitli olduğunu ve mazotlu su nedeniyle zeminin kayganlaştığını ifade etti. Kaya, Cumhurbaşkanı ve Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı dahil destek verenlere teşekkür etti.

Gençlerin dönüşü, hem kurtulanların anlattıkları hem de ailelerin yaşadığı duygusal anlarla ülke gündeminde kalan kazanın ardından arama ve hukuki süreçlerin devam ettiğini bir kez daha hatırlattı.

KKTC'deki feribot faciasından kurtulan Adanalı gençler ailelerine kavuştu