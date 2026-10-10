Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Alaşehir'de ot yangını 12 dekar zeytinliği yok etti, evlere 200 metre kala durduruldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan ot yangını rüzgârla yayıldı; 12 dekar zeytinlik küle döndü, ekipler evlere 200 metre kala alevleri durdurdu.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 17:31

GÜNCELLEME: 10 Ekim 2026 - 17:33

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Alaşehir'de ot yangını 12 dekar zeytinliği yok etti, evlere 200 metre kala durduruldu

Alaşehir'de yangın ve müdahale:

Yangın, Alaşehir ilçesi Hacıbey Mahallesi Yeni Mezarlık mevkiinde saat 14.00 sıralarında boş tarlada otların tutuşmasıyla başladı. Rüzgârın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler çevredeki tarım arazilerine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Alaşehir Belediyesi ekipleri ve Orman İşletme Şefliği'ne bağlı 1 su tankeri ile 3 arazöz sevk edildi. Yaklaşık iki saat süren müdahaleler sonucu yangın kontrol altına alındı; bölgede halen soğutma çalışmaları sürüyor.

Etkilenen alan ve zarar:

Yangında yaklaşık 150 dekar tarım arazisi zarar görürken, 12 dekar zeytinlik tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Zeytinliğin yanında bulunan incir bahçeleri de yangından etkilendi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde alevlerin yerleşim alanlarına sıçraması engellendi; yerleşimlere uzaklık yaklaşık 200 metre olarak kaydedildi.

Tanık ifadeleri ve soruşturma:

Yangını fark ederek itfaiyeye haber veren mahalle sakini Samet Keskin, "Yangını gördüm, koştum geldim. Önüne geçmeye çalıştım, itfaiyeyi aradım. Yangın burada durdurulamasaydı direkt evlere gidecekti" dedi. Zeytinliğin sahibi Ali Zangal ise yangının sigara izmaritinden çıkmış olabileceğini belirterek, "Birisi herhalde sigara atmış. Sadece zeytinlik yandı. Herhangi bir can kaybımız yok, buna şükür" ifadelerini kullandı.

Yangının çıkış nedeninin kesin olarak belirlenmesi için polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

MANİSA’NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE BOŞ TARLADA ÇIKAN OT YANGINI, RÜZGÂRIN ETKİSİYLE BÜYÜYEREK ZEYTİNLİK...

MANİSA’NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE BOŞ TARLADA ÇIKAN OT YANGINI, RÜZGÂRIN ETKİSİYLE BÜYÜYEREK ZEYTİNLİK VE İNCİR BAHÇESİNE SIÇRADI. YANGINDA 12 DEKAR ZEYTİNLİK TAMAMEN YANARKEN, YAKLAŞIK 150 DEKAR ALAN ZARAR GÖRDÜ. ALEVLERİN EVLERE ULAŞMASI İSE EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE ÖNLENDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ümraniye'de ağaçların arasındaki çantadan el bombası çıktı
images

Ereğli'de kavşakta çarpışma: suv ve motosiklette iki yaralı
images

Adana-Pozantı otoyolunda arkadan çarpışma: çekiciye çarpan hafif ticari araçta 2...
images

Fethiye açıklarında yaralanan yolcu Sahil Güvenlik tarafından denizden tahliye e...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Aliağa Petkimspor son periyotta üstünlüğü koruyamadı: Körfez Basket 91-90 galip

Ümraniye'de ağaçların arasındaki çantadan el bombası çıktı

Ereğli'de kavşakta çarpışma: suv ve motosiklette iki yaralı

Genç pedalın gururu Nazife Tunçel Sırbistan'da gümüş madalyayla döndü

TREND HABERLER

Demir'den alaturka dokunuşlu elektronik ballad: yeni single 'Senden Sonra' yayımlandı

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Bakü'de prova: Fenerbahçe N’Golo Kante ve Çağrı Balta'nın golleriyle 2-0 kazandı

Minik öğrenciler emniyet ve nüfus müdürlüklerinde vatandaşlık dersini yerinde deneyimledi

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Çivril'de camiler haftası kapsamında sabah namazı buluşması