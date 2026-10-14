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Alevlerin içinden çıkarılan umut: Gazze'de saldırıda mahsur kalan kız çocuğu kurtarıldı

Gazze'nin Rimal Mahallesi'nde İsrail ordusunun saldırısında çıkan yangında annesini kaybeden kız çocuğu alevler arasından kurtarıldı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 15:48

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Alevlerin içinden çıkarılan umut: Gazze'de saldırıda mahsur kalan kız çocuğu kurtarıldı

Alevlerin içinden çıkarılan umut

İsrail ordusunun Gazze şehrinin Rimal Mahallesi'ndeki bir apartmana düzenlediği saldırı sonucunda bina alev aldı. Olayda yangın çıktı ve apartmanda yaşayanlar paniğe kapıldı.

Saldırı ve yangın:

İsrail, 1 yıl önce ilan edilen ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Rimal Mahallesi'ndeki apartmana yönelik hava veya kara operasyonu olduğu belirtilen saldırı sonrası binada yangın oluştu.

Kurtarma ve kayıplar:

Alevlerin arasına sıkışan bir kız çocuğu çığlıklarıyla yardım çağırdı; çevredeki kişiler sesleri duyarak yardıma koştu ve çocuğu alevlerin arasından çıkardı. Saldırıda annesinin hayatını kaybettiği bildirildi, kız çocuğu ise kurtarıldı.

Olay, Gazze'de devam eden çatışma ortamının sivil kayıplara nasıl yol açtığını bir kez daha gösterdi.

İsrail&#039;in Gazze şehrindeki bir apartmana düzenlediği saldırıda alevler arasında mahsur kalan kız...

İsrail'in Gazze şehrindeki bir apartmana düzenlediği saldırıda alevler arasında mahsur kalan kız çocuğu kurtarıldı.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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