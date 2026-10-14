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Gaziantep'te veda: Pençe-Kilit'te şehit olan piyade uzman çavuş Mustafa Aslan uğurlandı

Pençe-Kilit'te silah kazası sonucu ağır yaralanan piyade uzman çavuş Mustafa Aslan, Hakkari'de tedavi gördüğü hastanede şehit oldu; Gaziantep'te uğurlandı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 16:25

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gaziantep'te veda: Pençe-Kilit'te şehit olan piyade uzman çavuş Mustafa Aslan uğurlandı

Gaziantep'te veda: Pençe-Kilit'te şehit olan piyade uzman çavuş Mustafa Aslan uğurlandı

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde meydana gelen bir silah kazası sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan, memleketi Gaziantep'te düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Olay yeri ve müdahale:

Sita Üs Bölgesi'nde görevli olan Mustafa Aslan, meydana gelen kazada ağır yaralandı. Helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Aslan'a doktorlar tarafından yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin naaşı, Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı'ndaki törenin ardından Gaziantep'e getirildi.

Tören ve katılımcılar:

Cenaze, Şehitkamil ilçesi kırsal Işıklı Mahallesinde ikindi vakti İl Müftüsü Mustafa Soykök tarafından kıldırılan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi. Törene Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, kent protokolü, askeri erkan ile şehidin babası Abdurrahman, annesi Suna, eşi Miraç Aslan, diğer aile bireyleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aile yakınlarından edinilen bilgiye göre evli olan şehit Mustafa Aslan'ın eşi Miraç Aslan'ın hamile olduğu ve bebeğinin doğumuna birkaç gün kaldığı öğrenildi. Törene katılanlar, askeri görev sırasında hayatını kaybeden Aslan için taziyelerini iletti.

PENÇE-KİLİT OPERASYON BÖLGESİNDE ŞEHİT OLAN PİYADE UZMAN ÇAVUŞ MUSTAFA ASLAN, MEMLEKETİ...

PENÇE-KİLİT OPERASYON BÖLGESİNDE ŞEHİT OLAN PİYADE UZMAN ÇAVUŞ MUSTAFA ASLAN, MEMLEKETİ GAZİANTEP'TE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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