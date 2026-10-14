E-5'te yağmur nedeniyle bariyerlere çarpan kamyonet trafiği durma noktasına getirdi
İstanbul E-5 kara yolu Haramidere mevkii Avcılar istikametinde meydana gelen kaza, bölgedeki ulaşımı aksattı.
kaza anı ve koşulları:
Edinilen bilgilere göre kaza saat 15.20 sıralarında yaşandı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, metrobüs yolu bariyerlerine çarparak yan döndü.
etki ve müdahale:
Olay maddi hasarlı kaza olarak kaydedildi ve çarpışma nedeniyle Avcılar istikametinde trafik durma noktasına geldi. Bölgeye çekici çağrıldığı ve beklenildiği öğrenildi.
İSTANBUL E-5 KARAYOLU HARAMİDERE MEVKİİNDE YAĞMUR NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA METROBÜS BARİYERLERİNE ÇARPAN KAMYONET KAZA YAPTI. MADDİ HASARLI KAZA NEDENİYLE AVCILAR İSTİKAMETİNDE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ.
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