Ali Türkkan Şili'de dünya şampiyonluğuna koşuyor

Ali Türkkan Şili rallisi finaline:

Milli rallici Ali Türkkan, copilotu Bilge Ayan ile birlikte Castrol Ford Team Türkiye formasıyla Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nın (Junior WRC) sezon finali Şili Rallisi'ne hazırlanıyor. Organizasyon, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) desteğiyle düzenlenen Junior WRC'nin 13. sezonu çerçevesinde 10-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek son etapla tamamlanacak.

Maslak'ta düzenlenen uğurlama etkinliğinde, Türkkan'ın sezon başından bu yana elde ettiği performans vurgulandı. Sezonun ilk dört yarışında 92 puan toplayan pilot, lider Calle Carlberg'in 3 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

Şili öncesi hazırlık ve zorluklar:

Şili'ye gitmeden önce iklim ve saat farkı gibi değişkenlerin adaptasyon gerektirdiğini belirten Türkkan, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Şili’ye şampiyonluk iddiasıyla gidiyoruz. Dünya şampiyonu olmak kolay değil. Biz de hazırlıklarımızı ona göre yaptık. Ancak yine de dünyanın bir ucuna seyahat edeceğiz. Burada yazı yaşarken orada kış ikliminde yarışacağız. Türkiye ile 7 saat farkı olan bir ülkeye gidip, adapte olmamız gerekiyor. Buna benzer bir sürü değişkenin olduğu bir yere dünya şampiyonluğu hedefiyle gidiyoruz. Kolay olmayacak ama ekip olarak iyi hazırlık yaptık. Şans da yanımızda olursa inşallah şampiyon olarak dönmek istiyoruz"

Türkkan, sezonun kalan bölümünü de değerlendirirken Hırvatistan ve Portekiz rallilerinde aldığı zaferlere dikkat çekti. "Sezon genel olarak çok iyiydi. Dört yarışın 2’sini kazandık. Kalan 2’sinde de kazanmaya çok yakındık ama ufak hatalar maalesef bizi galibiyetten etti. Aslında biraz daha şanslı olabilseydik belki 4’te 4 yaparak Şili’ye çok daha rahat gidebilirdik. Her yarışa neredeyse lider başladık ama yine de 4’te 2 kötü değil. Şimdi geriye en önemlisi kaldı, onu da kazanırsak işi bitireceğiz"

Türkiye için tarih yazma hedefi:

Şampiyon olması halinde rallide Türkiye'nin ilk dünya şampiyonluğunu kazanacağını söyleyen Türkkan, sözlerine şunları ekledi: "Türkiye için rallide gelen ilk dünya şampiyonluğu olacak. Bunu motosiklette Kenan Sofuoğlu başardı, ardından Toprak daha da ileri götürdü. Ben de otomobil sporlarında en azından bunu başlatırsam belki benden sonra gelen nesil bayrağı daha da ileri götürür. Önemli olan o ilk adımı atabilmek. Bence en zoru da o. İnşallah bu sene onu başarırsak camiamız adına da bunun yapılabilirliğini göstermek ve gençlere de cesaret vermek adına önemli bir adım olacak"

Türkkan, şampiyonluk baskısının pozitif olduğunu belirterek, "Üzerime bir baskı olduğunu söyleyemem. Varsa da pozitif anlamda olur. Zaten işi buraya kadar getirmek bile bizim için başlı başına bir olaydı. İki senedir son yarışa giderken dünya şampiyonu olma adayıyız. Bu sene biraz daha şansımız olursa belki şampiyon olabiliriz. Olamasak da bunun yapılabilirliğini gösterdik. O yüzden bunun gururuyla oraya gideceğiz" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

ALİ TÜRKKAN