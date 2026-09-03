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Vanlı genç yüzücüler milli takım hayaliyle kulaç atıyor

Van'ın Edremit'teki Yeni TOKİ havuzunda yaz sezonunu tamamlayan çocuklar, uzman antrenörlerle temel eğitimden performans grubuna geçip milli hedef peşinde.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 09:21

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Vanlı genç yüzücüler milli takım hayaliyle kulaç atıyor

yaz eğitimi ve kayıt süreci:

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Yeni TOKİ Yarı Olimpik Yüzme Havuzunde haziran ayında başlayan yaz sezonu sona erdi. Sporcular, E-Devlet üzerinden kayıt yaptırarak yaklaşık 2,5 aylık bir eğitim sürecine katıldı. Eğitimler temel seviyeden başlayıp orta ve ileri düzeye doğru kademeli olarak ilerledi.

Program, suda kalma ve yüzmenin temel tekniklerinin öğretilmesiyle başladı. Çalışmalar uzman antrenörler eşliğinde yürütüldü ve performans gösteren sporcular ayrı bir grupta yoğunlaşarak farklı stiller üzerinde çalıştı.

performans grubu ve teknik çalışmalar:

Performans grubunda yer alan sporcular sırtüstü, kelebek ve kurbağalama gibi stiller üzerinde antrenman yaptı. Bu grubun çalışmaları yarışma hazırlığına yöneliktir ve sporcular müsabikalara hazırlanıyor. Antrenman programı teknik tekrarlar, hız ve dayanıklılık geliştirme ile yarışma taktikleri üzerine kurulu.

3. kademe yüzme antrenörü Furkan Kütükoğlu, sezonun çocuklar açısından verimli geçtiğini vurguladı. Kütükoğlu, "Çocuklar E-Devlet üzerinden kayıtlarını gerçekleştirdiler. Ortalama 2,5 aylık bir eğitim sürecimiz oldu. Çocuklar temel düzeyden başlayıp orta ve ileri düzeyde yüzme eğitimlerine devam etti. Şu anda burada iki ayrı grubumuz var. Temel düzeyde başlayıp devam eden grubumuzun yanı sıra, ilerideki kulvarda gördüğünüz üzere performans grubu dediğimiz; sırtüstü, kelebek ve kurbağalama stillerini yüzen sporcularımız var" ifadelerini kullandı.

hedefler ve sporcuların perspektifi:

Kütükoğlu, sporcuları adım adım ilerletmeyi hedeflediklerini belirterek, "Sporcularımız bu sezon hem bizler hem de aileleri açısından çok verimli ve güzel bir sezon geçirdi. Her sporcunun, her eğitmenin ve her antrenörün amacı zaten sporcusunu en iyi şekilde geliştirip basamaklar halinde ileri seviyeye taşımaktır. Bizim de temel amacımız bu. Çocuklar ilk geldiğinde öncelikle suda kalmayı öğreniyor. Daha sonra performans grubuna geçiyor, ardından il bazındaki şampiyonalara ve bölge şampiyonalarına katılmalarını hedefliyoruz" diye konuştu.

Performans grubunda yer alan sporculardan 14 yaşındaki Azra Deylem Bağdili yüzmenin fiziksel ve zihinsel katkılarına dikkat çekti: "Hem spor açısından hem de kafa dağıtma açısından çok iyi bir spor. O yüzden insanların başlamasını tavsiye ederim. Yaz tatilinde antrenmanlarımıza devam ettik. İl dışında yarışmalara katıldık ve derecelerimiz oldu. Takımımız çıktı. Hedefim milli takıma girmek. Ayrıca branşım kurbağalama. Kurbağalama, esneklik açısından çok iyi bir branş."

9 yaşındaki Elvin Heja Bağdili ise farklı stillerde çalıştığını söyleyerek, "Çok iyi yüzüyorum, çok iyi de gidiyor. Hocalarım da çok iyi davranıyor. İleride milli yüzücü olmak istiyorum" dedi. Sporcuların hem bireysel gelişimi hem de il ve bölge düzeyindeki yarışma programlarına katılımı önümüzdeki dönem planları arasında yer alıyor.

VAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDEKİ YENİ TOKİ YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU’NDA YAZ SEZONUNU...

VAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDEKİ YENİ TOKİ YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU’NDA YAZ SEZONUNU TAMAMLAYAN ÇOCUKLAR, ALDIKLARI EĞİTİMLERLE YÜZME BECERİLERİNİ GELİŞTİRDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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