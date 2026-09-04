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aliağa’da sivas kongresi anıldı

Aliağa Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği, 4 Eylül’de Sivas Kongresi’nin 107. yıl dönümünü Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle andı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 17:04

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

aliağa’da sivas kongresi anıldı

Anma töreni:

Aliağa Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği, Sivas Kongresi’nin 107. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda anma töreni düzenledi. Tören, dernek üyelerinin Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Konuşmada öne çıkanlar:

Dernek Başkanı Hamit Çelik, 4 Eylül tarihinin Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından taşıdığı öneme değindi. Çelik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millî Mücadele döneminde karargâh arayışına işaret ederek, Sivas’ın o günün koşullarında delegasyonun toplanması için en uygun yer olduğunu vurguladı. Konuşmasında Atatürk’ün 108 gün Sivas’ta kaldığını hatırlatan Çelik, "Cumhuriyetin temellerinin atıldığı bir şehrin mensubu olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Katılımcılar ve protokol:

Törene, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk, MHP Aliağa İlçe Başkanı Nuray Aydemir, CHP Aliağa İlçe Başkanı Engin Gündüz, CHP Aliağa Belediye Meclis Üyesi Faik Babayiğit, Anahtar Partisi Aliağa İlçe Başkanı İlker Türker, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Özbek, Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Seyhan Öz, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Tören, birlik ve dayanışma vurgusuyla sona erdi.

CUMHURİYET MEYDANI&#039;NDAKİ TÖRENDE DERNEK ÜYELERİ SAYGI DURUŞUNDA BULUNDU

CUMHURİYET MEYDANI'NDAKİ TÖRENDE DERNEK ÜYELERİ SAYGI DURUŞUNDA BULUNDU

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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