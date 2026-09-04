Darende'de kalp krizi sonrası Malatya'ya hava ambulansıyla sevk
Darende ilçesinde kalp krizi geçiren 48 yaşındaki hasta, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ilk müdahale ve değerlendirme:
Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri, hastanın ileri tetkik ve tedavi gereksinimi doğrultusunda sevk kararı aldı.
sevkin gerçekleştirilmesi:
Hasta, ileri tetkik ve tedavi için Malatya'daki sağlık kuruluşuna hava ambulansıyla nakledildi.
KALP KRİZİ GEÇİREN HASTA HAVA AMBULANSIYLA MALATYA’YA SEVK EDİLDİ
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