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Darende'de kalp krizi sonrası Malatya'ya hava ambulansıyla sevk

Darende'de kalp krizi geçiren 48 yaşındaki hasta, Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahale sonrası Malatya'ya hava ambulansıyla sevk edildi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 17:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Darende'de kalp krizi sonrası Malatya'ya hava ambulansıyla sevk

Darende'de kalp krizi sonrası Malatya'ya hava ambulansıyla sevk

Darende ilçesinde kalp krizi geçiren 48 yaşındaki hasta, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ilk müdahale ve değerlendirme:

Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri, hastanın ileri tetkik ve tedavi gereksinimi doğrultusunda sevk kararı aldı.

sevkin gerçekleştirilmesi:

Hasta, ileri tetkik ve tedavi için Malatya'daki sağlık kuruluşuna hava ambulansıyla nakledildi.

KALP KRİZİ GEÇİREN HASTA HAVA AMBULANSIYLA MALATYA’YA SEVK EDİLDİ

KALP KRİZİ GEÇİREN HASTA HAVA AMBULANSIYLA MALATYA’YA SEVK EDİLDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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