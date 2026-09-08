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Aliağa'da zeytinlik ve otluk yangını ekiplerin 4 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı

Aliağa'da gece çıkan zeytinlik ve otluk yangını, orman, itfaiye ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle 4 saatte kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 03:40

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 04:00

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Aliağa'da zeytinlik ve otluk yangını ekiplerin 4 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı

Aliağa'da yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Aliağa ilçesinde gece saatlerinde başlayan zeytinlik ve otluk yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı ve yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

yangının çıkışı ve yayıldığı alan:

Olay, Hacıömerli Mahallesi'nde meydana geldi. İlk belirlemelere göre yangın otluk ve zeytinlik alanda başladı; rüzgarın yönü alevlerin hızla genişlemesine neden oldu ve müdahaleyi zorlaştırdı.

müdahale ve soğutma çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Aliağa Belediyesi'ne ait su tankerleri ve iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin karadan yürüttüğü koordineli ve yoğun çalışma sonucunda yangın yaklaşık 4 saat içinde kontrol altına alındı. Sahada şu anda alevlerin yeniden tutuşmasını önlemeye yönelik soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma ve incelemeler yetkili kurumlar tarafından sürdürülüyor.

İZMİR&#039;DE ZEYTİNLİK VE OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İZMİR'DE ZEYTİNLİK VE OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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