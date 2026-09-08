Kayseri'de 'Şirinler' yapılanmasına yönelik operasyonda 16 tutuklama

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, 'Şirinler' adıyla anılan yeni nesil suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu toplam 32 şüpheli gözaltına alındı; bunlardan 16'sı tutuklanırken 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

operasyonun kapsamı:

Soruşturmada, H.Ö.O. liderliğinde kurulduğu değerlendirilen örgütün; kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, tehdit, yağma ve bunlara ilişkin diğer suçlara yönelik 89 eylem gerçekleştirdiği, bu olaylara karışan 80 harici şüpheli ve 68 mağdur bulunduğu belirlendi. Bu tespitler doğrultusunda hedeflenen 34 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon planlandı.

Operasyon, Kayseri merkezli olmak üzere İstanbul, Antalya, Konya ve Kırıkkale'de eş zamanlı olarak düzenlendi. Toplam 35 ikamet ve 5 iş yeri olmak üzere 40 adreste, 98 ekip, 10 özel harekat unsuru, 1 TOMA ve 1 çevik kuvvet timi ile müdahale yapıldı. Gözaltına alınanlar arasında H.Ö.O., M.Ş., S.A.A., E.Ö., C.E., E.U., C.T., M.D., M.K., M.K., İ.G., R.Ş., M.A.O., Ö.Ç., Y.T., U.D., E.Ç., A.K., Z.E., H.Ş., İ.G., M.İ., E.Ç., G.Ş., M.K., F.K., B.K., C.K., H.Ş., M.Y., C.K. ve H.T.Y. yer aldı.

ele geçirilen deliller ve adliye süreci:

Aramalarda 1 ruhsatlı silah, çok sayıda çek, senet ve doküman, 88 adet 9 mm tabanca fişeği, 2 bıçak, çok sayıda harddisk, laptop ve bilgisayar ile 1 fişeklik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 32 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemece 16 kişi tutuklandı, diğer 16 kişi adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şahıslar işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

KAYSERİ'DE, 'ŞİRİNLER' OLARAK BİLİNEN YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 32 ŞÜPHELİDEN 16’SI TUTUKLANIRKEN, 16’SI ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI. TUTUKLANAN 16 ŞAHIS SAĞLIK KONTROLÜNÜN ARDINDAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.