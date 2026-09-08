Ücret tartışmasının ardından müşterilerini darp eden taksici Fatih'te gözaltına alındı

Olayın gelişimi:

Fatih Ayvansaray Mahallesi'nde 6 Eylül Pazar günü saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, taksi sürücüsü İ.H.K. (37) ile aracındaki yolcular arasında ücret konusunda tartışma çıktı.

İddiaya göre sürücü, anlaşmazlık sonrası yolcuları araçtan indirdi ve onları darp ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı.

Polisin müdahalesi ve şüphelinin ifadesi:

İhbar üzerine harekete geçen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı ve kısa süre içinde şüphelinin kimliğini tespit ederek yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinde İ.H.K., ücret konusunda müşterileriyle anlaşamadığını, tartışmanın ardından olayı gerçekleştirdiğini belirtti.

Şüpheli, "kasten yaralama" suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Fatih’te müşterilerini darp eden taksi sürücüsü gözaltına alındı