Kayseri trafiğinde zincirleme kaza: Germir Mahallesi'nde 3 araç çarpıştı, 1 yaralı

Kaza detayları:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi Nalçık Bulvarı üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında üç otomobil çarpıştı. Kazaya, M.A. yönetimindeki 38 JB 800 plakalı otomobil, H.B. yönetimindeki 21 ADV 869 plakalı otomobil ve N.B. yönetimindeki 09 AAL 955 plakalı otomobil karıştı.

Müdahale ve yaralının durumu:

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri 21 ADV 869 plakalı otomobilde bulunan yolcu M.V.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı M.V., tedavi için ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası işlemler:

Polisin ve sağlık ekiplerinin incelemelerinin ardından kazaya karışan otomobiller çekiciyle kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı ve trafik ekipleri kaza yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE 3 OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA, 1 YOLCU YARALANDI.