Yahyalı'da orman yangını kontrol altına alındı, havadan müdahale görüntülendi

yangına müdahale:

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, Burhaniye Mahallesi yakınlarındaki bir ormanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekipler, yangına hızlı müdahale etti. Sahada görev yapan Orman Bölge Müdürlüğü (OGM), itfaiye, AFAD, UMKE, Jandarma ve sağlık ekipleri karadan çalışmalarını sürdürdü.

havadan görüntüler ve kontrol:

Ekiplerin hem havadan hem karadan yürüttüğü yoğun müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Müdahale sırasında çekilen havadan görüntülerde yangının söndürülmesine yönelik çalışmalar ve yükselen dumanlar kaydedildi. Görüntüler, ekiplerin yangın hattındaki koordinasyonunu ve müdahalenin boyutunu ortaya koydu.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle alevlerin yeniden yükselme riski bulunuyor; bu yüzden ekipler soğutma ve önlem çalışmalarına devam ediyor. Yetkililer, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için incelemenin sürdüğünü bildirdi.

KAYSERİ’NİN YAHYALI İLÇESİNDE BİR ORMANDA ÇIKAN YANGIN EKİPLERİN YOĞUN ÇALIŞMASI SONUCU KONTROL ALTINA ALINIRKEN, SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR. ÖTE YANDAN YANGIN DRONE İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.