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Aliağa'dan kadın muhtarların sağlığa çağrısı: erken teşhis hayat kurtarır

Aliağa muhtarları, Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nda erken teşhisin önemini vurgulayan videolu kampanyayla kadınlara sağlık kontrolü çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:21

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EDİTÖR: Serkan Varol

Aliağa'dan kadın muhtarların sağlığa çağrısı: erken teşhis hayat kurtarır

Aliağa'da muhtarların videolu uyarısı

İzmir'in Aliağa ilçesinde kadın mahalle muhtarları, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında erken teşhisin önemine dikkat çekmek için videolu bir çağrı yayımladı. Organizasyonun öncülüğünü Aliağa Muhtarlar Derneği ve Siteler Mahallesi Muhtarı Fatma Divrik üstlendi.

etkinliğin organizasyonu ve amacı:

Çalışma, kadın sağlığı konusunda toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefleyerek bölgedeki kadınlara düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri çağrısını içeriyor. Videoda meme kanserinde erken teşhisin hayat kurtarıcı rolüne vurgu yapıldı.

toplumsal etki ve çağrı:

Muhtarlar ortak mesaj olarak Erken teşhis hayat kurtarır ifadesini kullandı ve kampanyanın yerel düzeyde bilinci artırmayı amaçladığını belirtti. Yapılan çağrı, sağlık kontrollerinin yaygınlaştırılması ve bilginin toplum içinde yayılması açısından önem taşıyor.

Aliağa Muhtarlar Derneği öncülüğündeki bu girişim, yerel temsilcilerin sağlık iletişimindeki rolünü öne çıkarıyor ve kadınları düzenli tarama ve kontrol süreçlerine yönlendirmeyi amaçlıyor.

ALİAĞA MUHTARLAR DERNEĞİ VE SİTELER MAHALLESİ MUHTARI FATMA DİVRİK’İN ÖNCÜLÜĞÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN...

ALİAĞA MUHTARLAR DERNEĞİ VE SİTELER MAHALLESİ MUHTARI FATMA DİVRİK’İN ÖNCÜLÜĞÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ORGANİZASYONDA, MEME KANSERİNDE ERKEN TEŞHİSİN HAYAT KURTARICI ROLÜNE VURGU YAPILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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