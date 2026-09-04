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Aliağa'nın forvet hattı iki genç isme emanet

Aliağa FK, Emrehan Gedikli ve 19 yaşındaki kanat oyuncusu Berkay Topdemir'i transfer etti; Gedikli 1 yıl, Berkay 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 12:52

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Aliağa'nın forvet hattı iki genç isme emanet

Aliağa FK hücum hattını güçlendirdi

TFF 2. Lig temsilcisi Aliağa FK,攻 hücum seçeneklerini iki yeni imza ile zenginleştirdi. Kulüp, Belçika 2. Lig ekiplerinden RFC Liege'den forvet Emrehan Gedikli ile 23 yaşındaki kanat oyuncusu Berkay Topdemir'i kadrosuna kattığını açıkladı. Her iki transfer de camianın hedefleri doğrultusunda hem deneyim hem de gençlik dengesi kurma amacı taşıyor.

imza töreni ve sözleşme detayları:

Tesislerde düzenlenen imza törenlerinde kulüp avukatı Hakan Mete de hazır bulundu. Emrehan Gedikli ile kulüp arasında 1 yıllık sözleşme imzalanırken, Antalyaspor'dan transfer edilen 19 yaşındaki Berkay Topdemir ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandı. Kulüp yetkilileri, sözleşme sürelerinin hem kısa vadeli katkı hem de geleceğe yatırım amaçlı dengelendiğini belirtti.

oyun içindeki roller ve beklentiler:

Emrehan Gedikli, kariyerine Bayer Leverkusen altyapısında başladı ve Türkiye'de Trabzonspor, Konyaspor, İstanbulspor ve Bursaspor formalarını terletti. Belçika'daki son durak olarak RFC Liege deneyimi bulunan Gedikli'den, Aliağa FK'nın gol yollarında beklenen katkıyı vermesi ve forvet hattına fiziksel güç ile bitiricilik kazandırması bekleniyor.

Berkay Topdemir ise Antalyaspor altyapısından gelen ve kanat bölgesinde görev yapan 19 yaşında bir oyuncu. Kulüp, Berkay'dan genç temposu, çabukluğu ve kanat organizasyonlarına getireceği dinamizm ile hücum varyasyonlarını artırmasını ümit ediyor. 2+1 yıllık kontrat, oyuncunun gelişimine yatırım yapma niyetini de yansıtıyor.

Yetkililer, bu iki transferin takım dengesi ve rekabetçiliği artıracağını, önümüzdeki sezon hedeflerine ulaşma yolunda saha içi alternatiflerini genişleteceğini vurguladı. Yeni oyuncuların hazırlık kampına katılması ve teknik ekibin planlarına entegrasyonu, Aliağa FK'nın sezon öncesi çalışma programının öncelikleri arasında yer alacak.

EMREHAN GEDİKLİ

EMREHAN GEDİKLİ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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