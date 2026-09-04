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Avusturyalı hakem Schüttengruber var koltuğunda: Başakşehir-Galatasaray için atama yapıldı

Trendyol Süper Lig 4. haftasında Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Başakşehir-Galatasaray maçında VAR görevi Avusturyalı Manuel Schüttengruber'e verildi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 12:38

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Avusturyalı hakem Schüttengruber var koltuğunda: Başakşehir-Galatasaray için atama yapıldı

Başakşehir-Galatasaray maçında VAR ataması

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasının açılış maçında Başakşehir ile Galatasaray saat 20.00'de Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak. Müsabakada sahadaki hakem kadrosu ve video destek ekipleri resmi olarak açıklandı.

hakem ve yardımcıları:

Karşılaşmanın orta hakemi Kadir Sağlam olacak. Sağlam'ın yardımcı hakemleri Mehmet Kısal ile Esat Sancaktar olarak belirlendi. Maçın dördüncü hakemi ise Fatih Tokail olarak kayda geçti.

var ve avar görevlendirmesi:

Müsabakanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) görevine Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Manuel Schüttengruber atandı. VAR yanında görevlendirilen AVAR ise Anıl Usta olacak. Atama, maç yönetimi ve video destek süreçlerinin uluslararası isimlerle güçlendirilmesini işaret ediyor.

Resmi duyuru, lig organizatörleri tarafından maç öncesi paylaşıldı; bu kadroyla hakem ekipleri müsabakanın tüm aşamalarında yetkili olacak.

TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 4. HAFTASINDA BUGÜN OYNANACAK BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY MAÇININ VİDEO YARDIMCI...

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 4. HAFTASINDA BUGÜN OYNANACAK BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY MAÇININ VİDEO YARDIMCI HAKEMİ (VAR) AVUSTURYA FUTBOL FEDERASYONU'NDAN MANUEL SCHÜTTENGRUBER OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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