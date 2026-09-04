Monza'da hız ve strateji sahnesi: İtalya grand prix'si start alıyor

İtalya grand prix'si Monza'da

Formula 1 sezonunun 13. yarışı bu hafta sonu İtalya'da gerçekleştirilecek. Yarış, Monza şehri yakınlarındaki Autodromo Nazionale Monza pistinde yapılacak ve parkurun uzunluğu 5,7 kilometre olarak kaydedildi. Pistte yarış 53 tur üzerinden koşulacak.

Pist ve program:

Sıralama turları yarın TSİ 17.00'de başlayacak, final yarış ise 6 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da koşulacak. Monza, yüksek hızları ve uzun düzlükleriyle biliniyor; ilk kez 1950'de düzenlenen etkinlik uzun bir geleneğe sahip.

Monza'da kayda geçen en hızlı tur zamanı ise 2025 sezonunda Lando Norris tarafından 1:20.901 olarak ölçüldü.

Sezon durumu ve favoriler:

Sezonun geride kalan 12 yarışında Kimi Antonelli öne çıktı; Antonelli 6 zaferle sezonun en çok kazanan ismi konumunda. George Russell ve Lando Norris ikişer, Charles Leclerc ve Lewis Hamilton ise birer galibiyet aldı. Bu tablo, Monza'da strateji ve hız arasındaki dengeyi ön plana çıkarıyor.

Şampiyona öncesinde pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

1 - Kimi Antonelli (İtalya): 242 puan

2 - George Russell (Büyük Britanya): 183 puan

3 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 183 puan

4 - Lando Norris (Büyük Britanya): 159 puan

5 - Charles Leclerc (Monako): 155 puan

Takımlar klasmanında ise ilk 5:

1 - Mercedes: 425 puan

2 - Ferrari: 338 puan

3 - McLaren: 263 puan

4 - Red Bull: 186 puan

5 - Racing Bulls: 66 puan

Monza'nın karakteri ve mevcut puan durumu göz önüne alındığında, takımların ve pilotların yarış yaklaşırken yapacağı stratejik seçimler şampiyonluk mücadelesi açısından belirleyici olabilir.

FORMULA 1'DE HEYECAN BU HAFTA SONU YAPILACAK İTALYA GRAND PRİX'SİYLE DEVAM EDECEK.