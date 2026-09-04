Talisca'nın Fenerbahçe defteri: gol bol, penaltılar tartışmalı

Anderson Talisca'nın Fenerbahçe dönemi

Anderson Talisca, 2024-2025 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye katılarak sarı-lacivertli formayla çıktığı 75 resmi maçta 44 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi. Kulüp kariyeri boyunca Süper Lig, Avrupa kupaları, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa dahil olmak üzere geniş bir alanda skora katkı sağladı.

gol dağılımı ve sezon performansı:

Talisca, Fenerbahçe kariyerinin özellikle geçtiğimiz sezonunda öne çıktı; sezonu toplam 27 golle tamamladı. Bu gollerin dağılımı Süper Lig'de 19, UEFA Avrupa Ligi'nde 4, Türkiye Kupası'nda 3 ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 1 olarak kaydedildi. Bu istatistikler, oyuncunun hem lig hem de kupalarda takımın hücum yükünü sırtladığını gösteriyor.

hat-trickler ve takımlara karşı etkisi:

Talisca, Fenerbahçe formasıyla toplam 3 kez hat-trick yaptı; 2'si Süper Lig, 1'i Avrupa Ligi karşılaşmasındaydı. İlk hat-trickini 6 Nisan 2025'te Trabzonspor'a karşı, bir diğerini 2 Mayıs 2026'da Başakşehir karşısında, Avrupa Ligi'ndeki hat-trickini ise 11 Aralık 2025'te Norveç temsilcisi Brann karşısında kaydetti. Lig içinde toplam 14 farklı takıma gol atan Talisca; Corendon Alanyaspor, Bodrum FK, Trabzonspor, Sivasspor, Kayserispor, Gaziantep FK, Kocaelispor, Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Konyaspor, Eyüpspor, Gençlerbirliği ve Başakşehir filelerini havalandırdı. En çok gol attığı takım ise Trabzonspor oldu (4 gol).

penaltılar ve kaybedilen puanlar:

Talisca'nın eleştirildiği en önemli noktalarından biri penaltı kullanımlarındaki başarısızlıklar oldu. Geçen sezon Süper Lig'de kullandığı 7 penaltıdan 3'ünü kaçırdı. Bu penaltılar sırasıyla 16 Ağustos 2025 (deplasmanda Göztepe, 90+4), 17 Eylül 2025 (Kadıköy'de Alanyaspor, skor 1-0 iken) ve ligin sonlarına doğru Galatasaray derbisinde (maçın 13. dakikası) kaçırıldı. Söz konusu penaltıların bulunduğu maçlarda Fenerbahçe toplam 7 puan kaybetti ve bu durum oyuncunun tartışmalı bir miras bırakmasına neden oldu.

Genel olarak Talisca'nın Fenerbahçe serüveni, yüksek gol verimliliği ve zaman zaman belirleyici performanslarla dikkat çekerken, penaltıdaki güvenilirlik eksikliği takım adına belirgin sonuçlara yol açtı. Hem skora katkısı hem de kritik anlardaki başarısızlıkları, sarı-lacivertli formayla geçirdiği dönemi karışık bir değerlendirmeye açıyor.

FENERBAHÇE’DEN AYRILAN BREZİLYALI FUTBOLCU ANDERSON TALİSCA, SARI-LACİVERTLİ FORMAYLA ÇIKTIĞI 75 MAÇTA 44 GOL ATTI.