Alibeyköy'de 3. kattan bahçeye düşen otomobil vinçle kaldırıldı

Alibeyköy'de gece yarısı kaza: otomobil bahçeye düştü

İstanbul Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy Mahallesi Dar Ykş. Sokak'ta saat 23.00 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre alkollü olan sürücü aracının hakimiyetini kaybetti. 34 BTL 763 plakalı otomobil, sokakta bulunan bir binanın 3. katına çarparak ardından yaklaşık 15 metre yükseklikten binanın bahçesine düştü.

olay anı ve görüntüler:

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kayda yansıyan görüntülerde, yüksek hızla gelen aracın binaya çarpması ve daha sonra aşağıya düşmesi görülüyor. Görüntüler, kazanın ani oluşuna işaret ederken, olay anına ilişkin soruşturma ve görüntü incelemeleri devam ediyor.

müdahale ve kaldırma çalışmaları:

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçta bulunan kişileri çıkardı. Yaralılar, ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı; daha sonra düşen araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Yetkililer kazayla ilgili değerlendirme yaparken, olay yeri çalışmaları sırasında güvenlik ve trafik tedbirleri uygulandı. Sürücünün durumu ve kazanın kesin nedeni yapılan incelemeler sonucu belirlenecek.

Eyüpsultan’da kazaya karışan araç vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı