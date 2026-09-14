Malatya'da Gürkaynak mevkiinde kafa kafaya çarpışma: iki kişi yaralandı

Malatya-Kayseri karayolunda trafik kazası

Malatya-Kayseri karayolunun Gürkaynak mevkiinde saat 14.30 sularında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay, bölgede seyir halinde olan araçların karşılıklı çarpışması şeklinde gerçekleşti.

Müdahale ve yaralıların durumu:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Sağlık ekipleri kazazedelere olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hastaneye nakil ve tedavi süreçleri yetkililerce yürütülüyor.

Olay yeri incelemesi ve olası nedenler:

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. İddialara göre iki aracın kafa kafaya çarpışması söz konusu; olası nedenler arasında şerit ihlali, hız veya yol koşulları gibi etkenler değerlendiriliyor. İnceleme başlatıldı ve kazanın kesin nedeni yapılacak uzman tespitleriyle belirlenecek.

MALATYA’DA İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.