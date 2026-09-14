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Tunceli'de gençleri hedef alan suç ağlarına darbe: 8 kişi yakalandı

Tunceli'de Sokaklar Güvende operasyonunda C.S. liderliğindeki gruba yönelik baskınlarda 8 şüpheli yakalandı, evlerde uyuşturucu ve telefonlara el konuldu.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 15:47

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tunceli'de gençleri hedef alan suç ağlarına darbe: 8 kişi yakalandı

Tunceli'de operasyon ayrıntıları

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, 14 Eylül 2026 tarihinde 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla eşzamanlı olarak ülke genelinde başlatılan operasyonlar kapsamında kentte de müdahaleler gerçekleştirildi. 'Sokaklar Güvende' adı verilen uygulama, yeni nesil suç örgütleri ve suç ekosistemleriyle mücadele hedefiyle planlandı.

Operasyonda, hakkında faaliyet yürüttüğü değerlendirilen C.S. liderliğindeki gruba yönelik eş zamanlı baskınlar sonucu toplam 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait cep telefonlarına el konuldu ve iletişim kayıtlarının incelenmesine yönelik adımlar başlatıldı.

Aramalarda ele geçirilenler

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde bulunduğu, ayrıca delil niteliği taşıyabileceği değerlendirilen cep telefonlarıyla dökümanlara el konuldu. Ele geçirilen materyallerin kriminal incelemesi soruşturmanın ilerleyen safhalarında kullanılacak.

Soruşturmanın kapsamı ve yetkililerin açıklaması

Soruşturmanın devam ettiği bildirilirken yetkililer, sokakların suç örgütlerine bırakılmayacağını vurguladı. Açıklamada, çocukların ve gençlerin suç örgütleri tarafından kullanılmasına kesinlikle müsaade edilmeyeceği belirtildi. Emniyet birimleri, elde edilen dijital ve fiziki bulguların analizinin ardından adli süreçleri sürdüreceklerini açıkladı.

TUNCELİ’DE YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİ VE SUÇ EKOSİSTEMLERİYLE MÜCADELE KAPSAMINDA DÜZENLENEN...

TUNCELİ’DE YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİ VE SUÇ EKOSİSTEMLERİYLE MÜCADELE KAPSAMINDA DÜZENLENEN "SOKAKLAR GÜVENDE" OPERASYONUNDA 8 ŞÜPHELİ YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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