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Cankurtaran yaz kampı'nda toplumun özel konuklarıyla buluşma

Denizli Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Cankurtaran Yaz Kampı’nda engelli bireyler ve aileleriyle doğada bir araya gelip sosyal etkinliklerle kaynaşma fırsatı sundu.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 15:45

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Cankurtaran yaz kampı'nda toplumun özel konuklarıyla buluşma

Cankurtaran yaz kampında birlik ve keyif:

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi, engelli bireyler ve ailelerini Cankurtaran Yaz Kampı’nda bir araya getirerek doğayla iç içe bir etkinlik düzenledi. Yeşillikler arasında geçen program, kent hayatının yoğunluğundan uzaklaşmak isteyen katılımcılara dinlendirici ve neşeli anlar sundu.

katılımcılar ve program:

Etkinlik boyunca çeşitli sosyal aktiviteler, oyunlar ve sohbet oturumları yapıldı; amaç ailelerin birlikte vakit geçirmesi ve engelli bireylerin sosyal hayata katılımının teşvik edilmesiydi. Programa Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Nilgün Çavuşoğlu, Engelliler Meclisi Başkanı Yeter Çam, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayşe Sarıkaya ve Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın ile Engelliler Meclisi üyeleri katıldı. Konuklar, hem kamp alanında yürüyüşler yaptı hem de birlikte düzenlenen aktivitelerle yeni dostluklar kurdu.

erişilebilirlik ve kapsayıcılık mesajı:

Katılımcılar ve aileleri düzenlenen programdan memnuniyetlerini dile getirdi ve organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti. Kent Konseyi Başkanı Ali Marım etkinliğin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Daha erişilebilir, daha kapsayıcı ve herkesin mutlu olduğu bir Denizli için çalışıyoruz. Engelli bireylerimizin ve ailelerimizin sosyal hayatın içinde daha fazla yer almasını önemsiyoruz. Bugün burada birlikte olmak, güzel anılar paylaşmak bizim için de çok kıymetli".

Etkinlikte özellikle Nilgün Çavuşoğlu'nun ailelerle birebir ilgilenmesi ve sohbetlere katılması, programın samimi atmosferini güçlendirdi. Cankurtaran Yaz Kampı'ndaki buluşma, renkli görüntüler ve dayanışma anlarıyla son buldu; katılımcılar kampın sunduğu doğa ortamında dinlenmiş ve sosyal bağlarını kuvvetlendirmiş olarak ayrıldı.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT KONSEYİ ENGELLİLER MECLİSİ, ENGELLİ BİREYLER VE AİLELERİNİ...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT KONSEYİ ENGELLİLER MECLİSİ, ENGELLİ BİREYLER VE AİLELERİNİ CANKURTARAN YAZ KAMPI’NDA BULUŞTURDU. DOĞAYLA İÇ İÇE DÜZENLENEN PROGRAMDA, SOSYAL ETKİNLİKLER VE KEYİFLİ AKTİVİTELERLE UNUTULMAZ BİR GÜN YAŞANDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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