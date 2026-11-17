Olayın ayrıntıları:

Olay, saat 15.30'da Eyüpsultan Alibeyköy Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde kırmızı ışıkta aracında bekleyen Ferhat Yaman (40), aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet olduğu iddia edilen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırganın olay yerinde toplam 19 el ateş ettiği, kurşunların Yaman'ın vücudunun çeşitli yerlerine isabet ettiği öğrenildi. Ağır yaralanan Yaman, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yapılan müdahalelere rağmen Yaman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından saldırgan olay yerinden kaçtı.

Görgü tanıklarının anlatımı:

Olayı görenlerden biri, saldırganın araca yaklaşıp kapıyı açtıktan sonra ateş etmeye devam ettiğini, yaralanan kişinin yere düştükten sonra da ateşlerin sürdüğünü ve çevredekilerin panikle kaçtığını aktardı. Bir diğer görgü tanığı ise yemek yemeye geldiği sırada silah seslerini duyduğunu, olayın kısa sürede gerçekleştiğini belirtti.

Soruşturma ve arama çalışmaları:

Polis ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. İlk inceleme ve araştırmalarda olayın taraflar arasındaki alacak verecek husumetinden kaynaklandığı bilgisi doğrulandı. Olay yeri incelemesi sürerken, yetkililer tanık ifadelerini topluyor ve delil çalışması yapıyor.

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