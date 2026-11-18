olayın detayları:
Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, sürücülerin isimleri öğrenilemeyen iki otomobilin çarpışmasıyla başlayan olayda toplam 6 araç karıştı ve 5 kişi yaralandı.
yaralılara müdahale:
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
polis incelemesi:
Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı. Yetkililer kazanın oluş şekline ilişkin çalışmayı sürdürüyor.
KAHRAMANMARAŞ'TA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ YARALANDI.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!