olayın detayları:

Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, sürücülerin isimleri öğrenilemeyen iki otomobilin çarpışmasıyla başlayan olayda toplam 6 araç karıştı ve 5 kişi yaralandı.

yaralılara müdahale:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

polis incelemesi:

Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı. Yetkililer kazanın oluş şekline ilişkin çalışmayı sürdürüyor.

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