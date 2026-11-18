Kaza ve müdahale:
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde dört aracın çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlar arasında 38 RV 332 plakalı hafif ticari aracı kullanan A.K., 28 ADE 075 plakalı otomobili kullanan B.Y., 38 D 0997 plakalı minibüsü kullanan S.D. ve 38 PU 649 plakalı cipi kullanan Ş.S. yer aldı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yolun büyük kısmı trafiğe kapandı ve ekipler bölgede güvenlik önlemleri aldı.
Yaralılar ve yolun açılması:
Kazada yaralanan sürücü A.K. ile aynı araçta bulunan M.K. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Toplam 2 kişi yaralandı.
İncelemelerin tamamlanmasının ardından araçlar çekicilerle yoldan kaldırıldı, temizlik çalışmalarının ardından Sivas Bulvarı tekrar tamamen trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE 4 ARACIN ÇARPIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA, 2 KİŞİ YARALANDI.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!