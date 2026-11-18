Sivas Bulvarı'nda dört aracın karıştığı zincirleme kaza: iki yaralı

Kayseri Melikgazi'de Sivas Bulvarı'nda dört aracın karıştığı zincirleme kazada iki kişi yaralandı; polis, sağlık ve itfaiye ekipleri müdahale etti.