Bolu kent meydanı'nda arbede yaşandı

Bolu Kent Meydanı'nda gece saatlerinde iki kişi arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayda, taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kavgaya karışanlar ayrılırken, olay üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahsa sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralanma ve müdahale:

Kavgada 1 kişi yaralandı ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin verilen ilk bilgiler olay yerindeki müdahaleye odaklandı.

Emniyetin çalışması ve soruşturma:

Kavgaya karışan diğer şahıs polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Emniyet ekipleri olayla ilgili inceleme başlatarak güvenlik kamerası kayıtları ve tanık beyanlarını topluyor.

Olay, kent merkezinde yaşandığı için çevredeki vatandaşlar arasında endişe yarattı; yetkililer benzer durumlarda araya girerken dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekiyor.

BOLU’DA KENT MEYDANI’NDA İKİ KİŞİ ARASINDA LAF ATMA NEDENİYLE ÇIKAN KAVGADA 1 KİŞİ YARALANDI.