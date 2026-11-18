olay ve ihbar:

Olay, gece yarısı merkez Karatay ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki 2 katlı kerpiç evde henüz belirlenemeyen bir nedenle önce küçük çaplı bir patlama oldu, ardından yangın çıktı. Patlamayı ve alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

müdahale ve tahliye:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede müdahale ederek yangın sırasında evde bulunan baba ve oğlunu dışarı çıkarttı. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen baba ve oğlu olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

yangının kontrol altına alınması ve soruşturma:

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı ve patlamanın nedenine ilişkin inceleme yürütülüyor.

KONYA’DA HENÜZ BELİRLENEMEYEN NEDENLE 2 KATLI KERPİÇ EVDE ÖNCE PATLAMA ARDINDAN İSE YANGIN ÇIKTI. YANGIN SIRASINDA EVDE BULUNAN BABA VE OĞLU EKİPLER TARAFINDA.İN DIŞARI ÇIKARTILIRKEN, ALEVLER KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ.