etkinlik ve imza töreni:

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Trafo Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde 'Şiddet Tutum ve Politika Belgesi' Bodrum'daki belediye, dernek, oda ve sivil toplum kuruluşlarının imzasına açıldı. Etkinlik, Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi öncülüğünde, 'Şiddetsiz Bir Bodrum için Sorumluluk Hepimizin' sloganıyla düzenlendi.

Törene Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, başkan yardımcıları Av. İdil Ekmekci ve Kanat Hasan Özsert, Belediye Meclis Üyesi-Koordinatör Emel Çakaloğlu, Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Bodrum Kadın Dayanışma Derneği üyeleri ile çok sayıda dernek, oda ve STK temsilcileri katıldı. Basın mensupları da törende yer aldı.

belediye politikaları ve uygulama adımları:

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nden sorumlu Başkan Yardımcısı Av. İdil Ekmekci, Bodrum Belediyesi'nin kadın politikaları hakkında bilgi vererek Kent Konseyi Kadın Meclisi, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği ve diğer paydaşlarla yürütülen çalışmaları aktardı. Sunumlarda kurum içi işleyiş, başvuru süreçleri ve destek mekanizmalarının birlikte güçlendirilmesi vurgulandı.

Başkan Tamer Mandalinci, törende yaptığı konuşmada Bodrum'da şiddeti 'fikirlerden, akıllardan, ideolojilerden' çıkarmayı hedeflediklerini belirterek kent genelindeki hizmet yatırımlarına değindi. Mandalinci, geçtiğimiz yıl 8 Mart'ta Çiftlik'te açılan ilk Kadın Yaşam Merkezi ve Bitez Mahallesi'nde açılan ikinci merkezin ardından, 25 Kasım'da Mumcular Karaova Mahallesi'nde üçüncü Sosyal Yaşam ve Etkinlik Merkezi'nin hizmete alınacağını, ayrıca Kadıkalesi ve Akyarlar'da yeni adımların planlandığını söyledi. Başkan, 'Söz, karar, yetki sizde' ifadesiyle yerel yönetim ile kent aktörleri arasındaki eşit ve katılımcı yaklaşımı vurguladı.

belgenin kapsamı ve beklentiler:

İmzalanan belgeyle kurumların kendi bünyelerinde önleyici ve koruyucu politikalar geliştirmesi, şiddet ve taciz iddiaları karşısında gerekli süreçleri işletmesi, gelen başvuruları gizlilik ve hassasiyet ilkeleri çerçevesinde değerlendirmesi bekleniyor. Uygulamaların düzenli olarak izlenmesi ve raporlanması da belgenin izleme mekanizmaları arasında yer alıyor.

Belgeyi imzalayan kurumlara, binalarının duvarlarına asılmak üzere 'Bu Kurumda Şiddete Yer Yok' başlıklı belgeler teslim edildi. Yetkililer, imzanın sembolik ve bağlayıcı bir adım olduğunu; asıl başarının söylemden uygulamaya geçişte, düzenli izleme ve toplumsal işbirliğinde yatacağını belirtti.

KADINA KARŞI ŞİDDET TUTUM VE POLİTİKA BELGESİ İMZALANDI