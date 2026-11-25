Kıyıya vuran kaplumbağalar bulundu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde son iki günde iki juvenil yeşil deniz kaplumbağası daha telef olarak kıyıya vurdu. Geçtiğimiz hafta bildirilen iki olaya eklenen yeni vakalar, bölgedeki deniz canlıları için endişeyi artırdı. Yeni ölümler Davutlar Köyüm Sitesi ve SSK Sitesi plajlarında tespit edildi; vatandaşların ihbarı üzerine Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ekipleri olay yerine intikal etti.

İnceleme bulguları:

EKODOSD ekiplerinin yerinde yaptığı incelemede, kaplumbağalardan birinin kısa süre önce telef olduğu ve vücutta belirgin doku hasarı bulunmadığı saptandı. Diğer bireyin ise daha uzun süre önce telef olduğu ve vücut bütünlüğünün bozulmaya başladığı görüldü. Her iki kaplumbağadan alınan doku ve kabuk örnekleri ile ölçüm bilgileri, analiz için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Türkozan'a gönderildi.

Olası nedenler ve bölgesel riskler:

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Kuşadası Körfezi’nin yeşil deniz kaplumbağaları için önemli bir beslenme alanı olduğunu vurguladı. Sürücü, özellikle juvenil bireylerin deniz tabanında avlanan trol teknelerinin ağlarına hedef dışı av olarak takılabildiğini, ağlara giren kaplumbağaların su yüzeyine çıkıp nefes alamadıkları için boğularak telef olabileceğini belirtti. EKODOSD, son iki olayın bu mekanizma ile bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.

Sürücü ayrıca misina dolanması, plastik atıkları yutma ve tekne çarpmaları gibi başka tehditlerin de bulunduğunu hatırlattı. Genç bireylerin ağırlıklı olarak etkilenmesinin türün gelecekteki üreme potansiyeli ve devamlılığı açısından kaygı doğurduğunu belirtti. Kuşadası Körfezi’nin aynı zamanda yunuslar ve nesli kritik derecede tehlike altında olan Akdeniz fokları için de önemli bir yaşam alanı olduğuna dikkat çekildi.

EKODOSD, bölgedeki nadir deniz canlılarının korunması için trol ağlarının izlenmesi, atık yönetiminin iyileştirilmesi ve kıyı denetimlerinin artırılması gibi koruma tedbirlerinin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Gönderilen örneklerin analiz sonuçlarıyla birlikte olayların nedenleri bilimsel olarak değerlendirilecek ve gerekli önlemler takip edilecek.

AYDIN’IN KUŞADASI İLÇESİNDE SON İKİ GÜNDE İKİ JUVENİL YEŞİL DENİZ KAPLUMBAĞASI DAHA ÖLÜ OLARAK KIYIYA VURURKEN, EKODOSD BAŞKANI BAHATTİN SÜRÜCÜ, ÖLÜMLERİN TROL AĞLARINA HEDEF DIŞI AV OLARAK YAKALANMA NEDENİYLE YAŞANMIŞ OLABİLECEĞİNİ BELİRTTİ.