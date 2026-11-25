etkinlikte neler oldu:

Kocaeli’de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen farkındalık yürüyüşü ve etkinlikleri gerçekleşti. Yürüyüşe Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş ile çok sayıda kadın ve erkek katıldı.

Katılımcılar ellerinde 'Sevgi güvenir', 'Bu şehirde korku değil huzur yayılır', 'Kızını övmeyen dizini döver', 'Gönül almak ücretsizdir, kırmanın bedeli ağır', 'Baskı sadece çiçekli elbiseye yakışır' ve 'Kadına şiddet insanlık suçudur' yazılı dövizler taşıyarak şiddete karşı dayanışma mesajı verdi.

Alanda kurulan jandarma standında kadına yönelik şiddetle mücadele ve bilgilendirme çalışmaları yürütüldü. Etkinliğe katılanlara turuncu balonlar ve yakalarında turuncu kurdelelerle çeşitli etkinlikler sunuldu, kadınlar ve çocuklar için boyama faaliyetleri yapıldı. Jandarma ekipleri bilgilendirici broşürler ve turuncu çiçekler dağıtarak bilinçlendirme çalışmalarına destek verdi; bando gösterisi ise alana renk kattı.

katılımcıların ifadeleri:

Melek Yiğit etkinlikte saygının önemine vurgu yaparak, 'Bence her şeyin başında saygı gelmeli. Sevgi zamanla azalabilir ancak saygı hiçbir zaman kaybolmamalı. Saygı ve sevgi olduğu sürece her şey yerli yerinde olur' dedi.

Gizem Şanlı Keskin, fiziksel şiddetin yanı sıra psikolojik şiddete dikkat çekti: 'Kadına yönelik fiziksel şiddet zaten insani bir boyutta değil. Bunu kabul etmek kesinlikle mümkün değil. Ancak şiddetin bir de psikolojik boyutu var. Hayatın her alanında, ailede ve iş yerinde kadınların kadınlara uyguladığı psikolojik şiddet de söz konusu. Şiddetin hiçbir türlüsünü onaylamıyoruz. Kadına şiddete en yüksek sesimizle ’hayır’ diyoruz. Kadınların öldürülmediğini, şiddete maruz kalmadığını görmek istiyoruz. Ülkemizde kadınların mutlu ve özgür olmasını temenni ediyoruz. Umarım önümüzdeki yıllarda kadın cinayetlerinin sayısı artmaz, aksine azalarak tamamen sona erer. Eğitimli aileler ve eğitimli çocuklar istiyoruz.'

Derya Zorlu Başyiğit ise etkinlik kapsamında güzellik dayatmalarına karşı olduklarını ifade etti: 'Gençlerimize ve kadınlarımıza güzellik dayatması yapılıyor. Kendilerini daha güzel hissetmek için çeşitli dokunuşlar yapmak istiyorlar. Bu da zamanla bir dayatma haline geldi. Biz bunlara da karşıyız. Elimizden geldiğince gençlerimizi bu konuda uyarıyor, duyarlı olmalarını sağlamaya çalışıyoruz.' dedi.

Programda konuşan Avukat Elif Başyiğit, bu yıl kurgulanan güzellik temasına dikkat çektiklerini belirterek, 'Kadına dayatılan bütün güzellik kalıplarının ötesinde, kadının her haliyle güzel olduğunu vurguluyoruz. Bu 25 Kasım’da sesimizi daha güçlü duyuracağımıza inanıyorum. Hep birlikte güçleneceğiz' ifadelerini kullandı. Halise Yılmaz ise erkeklerin etkinliklere katılımının önemine değinerek, 'Artık yalnızca kadınlar seslerini duyurmaya çalışmıyor, erkekleri de yanımıza alıyoruz. Bu tür eylemlerin, kadına şiddet uygulamayı düşünen kişileri belki biraz daha tedirgin edeceğini düşünüyorum' dedi.

Etkinlik, kadına yönelik her türlü şiddete karşı ortak tepkinin yanı sıra toplumda devam eden güzellik baskısına dikkat çekilmesiyle tamamlandı. Katılımcılar, dayanışma ve özgürlük taleplerini yüksek sesle yineleyerek, farkındalık çalışmalarının sürdürülmesi çağrısında bulundu.

KOCAELİ’DE 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE KADINLAR, ŞİDDETİN HER TÜRÜNE KARŞI SESLERİNİ YÜKSELTTİ. ETKİNLİĞE KATILAN KADINLAR, FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK ŞİDDETİN YANI SIRA GÜZELLİK DAYATMASINA DA DİKKAT ÇEKEREK DAYANIŞMA VE ÖZGÜRLÜK MESAJI VERDİ.